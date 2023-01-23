TÜRKONFED, ‘100. Yıl Buluşmaları’ için Bandırma’dan yola çıktı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye genelindeki 26 kalkınma ajansının olduğu her yerde bulunan 26 bölgesel federasyonunun sorumluluk alanındaki 81 ili kapsayan ‘100. Yıl Buluşmaları’na Bandırma’dan başladı. 29 Ekim 2023’e kadar tamamlanacak buluşmalar ile kamu, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum, iş dünyası ve kent aktörlerinin uzlaşma zemininde bir araya getirilmesi amaçlanıyor. TÜRKONFED’in ‘Yeni Dönem Yeni Ufuklar’ vizyon belgesini ve bu belgede yer alan ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu paylaşacağı buluşmaların finali, Cumhuriyet’in yüzüncü yılı etkinlikleri kapsamında Ekim ayında Ankara’da gerçekleştirilecek.

“Ortak akıl ile kapsayıcı çözümler üreteceğiz”

Bandırma’nın yeni başlangıçlar ve cesur adımları simgelediğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulusal kurtuluş mücadelemizi başlatmak, ulusumuzun tarihsel yolculuğunda yepyeni ve aydınlık bir sayfa açmak için Anadolu’ya geçmeye karar verdiğinde, onu varış noktasına taşıyan araç Bandırma adını taşıyordu. Ne mutlu ki bugün bir kurtuluş mücadelesinin içerisinde değiliz. Ancak bir mücadele içinde olduğumuzu unutmamalıyız. Bu mücadele, belirsizliklere karşı yapılan hem birbirimizle hem de gelecekle uzlaşarak kazanabileceğimiz bir mücadeledir. Başarıya giden yol ise ortak bir hayalin etrafında kenetlenme irademizde saklı. Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla taşıyacak meşaleyi tutan bizler de bu düşüncelerden hareketle 100. Yıl Buluşmaları adı altında bir toplantı serisi başlatıyoruz. Bu buluşmalarda bölgelerimizin ve ülkemizin aynı ufka, aynı hedefe, aynı hayale hep birlikte yol alması için ortak akıl ile kapsayıcı çözümler üretmeye odaklanacak, ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sağlayacağız” dedi.

Yeni çağın değişim gündeminin takipçisi değil rehberi olmanın gerekliliğine vurgu yapan Sönmez, “TÜRKONFED olarak kamuyu, özel sektörü, üniversiteleri, siyaset ve sivil toplumun tüm paydaşlarını uzlaşma zemininde bir arada çalışmaya davet ediyoruz. Hep birlikte ekonomik ve toplumsal hayatımızı çevreleyen Orta Gelir-Orta Demokrasi ve Orta Eğitim tuzaklarından kurtulacak adımları atarak işe başlayabiliriz” diyerek, TÜRKONFED’in “Hayalimizdeki Türkiye” manifestosundaki uzlaşma ve ortak akıl çağrılarının içinden geçtiğimiz dönemde ülkemizin de nefes almasını sağlayacağının altını çizdi.

“Kalkınmanın yolu Anadolu’dan geçiyor”

Pandemi ile başlayan belirsizlik ikliminin jeopolitik riskler, tedarik zincirindeki kırılmalar ve dünyanın her yanından yükselen eşitlik ve adalet talepleri ile sürdüğünü belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Ancak geleceğe yönelik fırsatlar da en az belirsizlikler kadar yoğun ve çeşitli. Üstelik bu dönemde esnek, krizler karşısında bağışıklık sistemi güçlü olan iş dünyamız ve Anadolu’daki üretim gücümüz gibi iki önemli avantaja sahibiz. İşte bu nedenle yerelden küresele uzanan kalkınma yolunun Anadolu’dan geçtiğine inanıyor, değişimin öncüsünün KOBİ’ler olması gerektiğini savunuyoruz. Hiç kuşkusuz Anadolu ziyaretlerimizde ve saha çalışmalarımızda KOBİ’lerin yaşadıkları zorluklara yakından şahit oluyoruz. 2022 yılı son çeyrek araştırmamıza katılan iş dünyamızın da yüzde 83’ü finansmana erişimde, yüzde 88’i banka kredilerine erişimde sorun yaşadığını söylüyor. Ancak her şeye rağmen Anadolu’nun risk ve büyüme iştahı halen yüksek. Bu iyimserliği, bu iştahı ancak kalıcı, sürdürülebilir politika adımlarıyla destekleyebiliriz” diye konuştu.