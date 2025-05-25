TÜRKONFED Başkanı Sönmez: İş dünyası bilanço kriziyle karşı karşıya

TÜRKONFED’in çatısı altındaki 26 bölgesel, 5 sektörel federasyonun başkanı Ankara’da bir araya geldi. İş dünyasının artık sadece yavaşlama değil, doğrudan bir bilanço kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Anadolu'da, yatırım eğiliminde keskin bir düşüş, istihdamda daralma ve tedarik zincirinde çözülme belirtilerini çok net görüyoruz. Ancak bugün içinde bulunduğumuz ortamda, ekonominin yanı sıra demokrasi, çevre, dijitalleşme, kalkınma, cinsiyet eşitsizliği, hukuk ve adalet başlıklarında da somut ve etkili yapısal çözümlere ihtiyacımız var. Bunlara çözüm üretmeden hayata geçirilecek ‘yara bandı’ tarzındaki uygulamalar, uzun vadede yarayı derinleştirecektir” dedi.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), çatısı altındaki 26 bölgesel ve 5 sektörel federasyonun güncel çalışmalarını değerlendirmek, ortak stratejik öncelikleri belirlemek ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla ‘Federasyon Başkanları Toplantısı’ düzenledi. İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen iki günlük toplantı öncesinde Anıtkabir’i ziyaret eden TÜRKONFED heyeti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile de bir araya geldi.

“Belirsizlik ortamı, Türkiye’nin potansiyeline ket vurabilir”

İş dünyasının nabzını tutmak ve reel sektörün sahada yaşadığı sorunları tespit edip çözümler geliştirmek için Anadolu’da her yıl 50’nin üzerinde saha çalışması yaptıklarını söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Türk iş dünyası artık sadece yavaşlama değil, doğrudan bir bilanço kriziyle karşı karşıya. Talep daraltıcı politikaların ilk etkisi hane halkında hissedildi; şimdi bu basınç firmaların bilançolarına da yansıyor. Anadolu'da, yatırım eğiliminde keskin bir düşüş, istihdamda daralma ve tedarik zincirinde çözülme belirtilerini çok net görüyoruz. Finansmana erişim sorunumuzu dile getirmek artık malumun ilamı anlamına geliyor. Faizler, döviz ve teminatlarla ilgili kaygılar sürüyor. Bu tablo, geçici bir durumun ötesinde yapısal bir sinyal olarak karşımıza çıkıyor. Üretim çarklarında ivme kaybı ve süregelen belirsizlik ortamı, uzun vadede Türkiye’nin potansiyeline ket vurma ihtimali doğuruyor” dedi.

“Yara bandı, yarayı derinleştirir”

Ekonominin yanı sıra demokrasi, çevre, dijitalleşme, kalkınma, cinsiyet eşitsizliği, hukuk ve adalet başlıklarında da somut ve etkili yapısal çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Sönmez, “Bugün içinde bulunduğumuz ortamda bu sorunlara çözüm üretmeden hayata geçirilecek ‘yara bandı’ tarzındaki uygulamalar, uzun vadede yarayı derinleştirecektir” açıklamasında bulundu.

“Stratejik özerklik politikaları üretmemiz gerekiyor”

TÜRKONFED’in dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm odağındaki 3D vizyonunun, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler doğrultusunda daha stratejik bir çerçeveye evrileceğini açıklayan Sönmez, bu konudaki yaklaşımlarını şu sözlerle anlattı; “ABD-Çin gerilimi, tedarik zincirlerinin bölgeselleşmesi ve ticaretin güvenlik temelli yeniden örgütlenmesi, bizim gibi ülkeler için yeni fırsatlar yaratıyor. Biz de Türk iş dünyası olarak dünyadaki yeni ticaret rejimine uyum konusunda daha somut planlar oluşturmalıyız. Bunun yanında ekonomik güvenlik kavramına sahip çıkmamız gerekiyor. ABD’nin enflasyon azaltma kararları ve Avrupa’nın Net Sıfır Endüstri Yasası gibi örnekler, sanayi politikalarının dünyada yeniden devletlerin kontrolüne geçtiğini gösteriyor. Bu süreçte ülkemizin de enerji ekipmanları, yarı iletkenler, savunma sanayi ve tarımsal üretim zincirleri gibi kritik sektörlerde stratejik özerklik politikaları üretmesi gerekiyor. Son başlığımız ise yeşil dönüşüm ve adil geçiş. Özellikle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması artık yalnızca çevresel değil, ticari ve finansal bir risk durumunda. TÜRKONFED olarak, bu alanda KOBİ’lerimizin yanındayız. Ancak Türkiye’nin finansmana erişim, teknoloji adaptasyonu ve iş gücünün yeniden yetkilendirilmesi başlıklarında bütüncül bir ‘adil geçiş stratejisi’ geliştirmesi gerekiyor.”

“Birlikte daha fazla üreterek güçleneceğiz”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bölgesel Federasyon Komisyonu Başkanı Ramazan Kaya, konfederasyonun bölgesel yapılanma vizyonunun, her bölgenin kendi potansiyelini ortaya koyabileceği bir zemin oluşturmak üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, “Çünkü biz inanıyoruz ki, bölgesi güçlü olanın sesi duyulur, birliği olanın etkisi büyür. Bu nedenle federasyonlarımızı yalnız bırakmadan, her biriyle bire bir temas kurarak gelişim süreçlerine katkı sağlıyoruz. Bu süreçte özellikle birbirine komşu olan federasyonların ortak projeler üretmesi, bilgi paylaşması ve ihtiyaç halinde birbirine destek olması hem sinerji yaratır hem de bölgelerimizin kapasitesini artırır. Birlikte daha fazla üretecek, daha güçlü, kapsayıcı ve yenilikçi bir yapı oluşturacağız” diye konuştu.

Süleyman Ekinci: Ankara artık savunma sanayi ve üretiminin de başkentidir

İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci ise “TÜRKONFED üyesi ve İç Anadolu temsilcisi olarak örgütlü toplumun gücüne inanıyoruz. TÜRKONFED öncülüğünde yerel kalkınmanın önemini biliyoruz. Güçlü bir ses vermek ve daha etkin olmak için birliktelik şart. Bu amaçla bölgemizde üretimin çok yol katettiğini görüyoruz. Ankara artık savunma sanayi ve üretiminin de başkentidir” dedi.

Federasyonlar yeni dönem hedeflerini paylaştı

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKONFED’in ve federasyonların çalışmaları hakkında bilgi verilirken yapılan açık oturumda tüm federasyonların başkanları söz alarak yeni dönem hedeflerini açıkladı. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyon Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, konfederasyonun dijitalleşme çalışmalarını, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, federasyonun yapısını anlattı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut ve STGM Genel Koordinatör Yardımcısı Murat Özçelebi ise federasyonların genel sekreterleri ile yapılan iş birliğinin ve eğitimlerin sonuçlarını paylaştı.