TÜRKONFED, Brüksel temaslarını tamamladı: Vize sorunu ve KOBİ’lerin dönüşümü konuşuldu

Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Brüksel’de temaslarda bulundu. Ziyaret kapsamında TÜRKONFED heyeti onuruna, Türkiye Daimi Temsilciliği'nde ”Dijital çağa uygun AB-Türkiye iş birliği” temalı bir resepsiyon düzenlendi.

Brüksel’de üye ve komşu ülkelerin AB Daimi Temsilcileri ve AB nezdinde Büyükelçileri, Avrupa Dış Eylemler Dairesi, AB Komisyonu ve AB Kurumlarından katılımcılar, AB sektörel kuruluşları ve düşünce kuruşları, SMEunited ve SMEunited’ın bağlı olduğu AB üyesi ulusal federasyonlar ile UNDP Türkiye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen resepsiyonda, jeopolitik gelişmeler ve küresel rekabet ortamında Avrupa ekonomisinin direnç ve rekabetçiliğinin güçlendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm gündemlerinin devamlılığı için AB-Türkiye ilişkilerinin belirleyici olduğuna dikkat çekildi.

Büyükelci Kaymakcı’dan Türk ve AB iş dünyasının ortak beklentilerine vurgu

Türkiye Cumhuriyeti AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, resepsiyonda Türkiye ve AB üyesi ülkelerin özel sektör çatı kuruluşlarının, özellikle de KOBİ’leri temsil eden çatı kuruluşların bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirtirken, KOBİ'lerin kalkınma, istihdam, bölgesel ve sektörel gelir dağılımı eşitliği bakımından anahtar role sahip olduğunu söyledi.

Kaymakcı, KOBİ’lerin Türkiye'de ve AB üyesi ülkelerde tüm bölgelere ve şehirlere yayılmış altyapılarıyla Türkiye'nin AB üyeliğinin yararlarının her iki tarafın kamuoyuna anlatılmasında da önemli bir iletişim işlevi bulunduğunu dile getirdi. Büyükelçi Kaymakcı, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde iş birliğinin artırılmasının, vize gibi ticarette karşılaşılan engellerin kaldırılmasının ve Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türk ve AB iş dünyasının ve mali çevrelerinin ortak beklentisi olduğunu da vurguladı. Kaymakcı ayrıca, Türkiye ve AB üyesi ülkelerin TÜRKONFED gibi çatı kuruluşlarını, AB'nin Ufuk Avrupa, Dijital Avrupa ve Erasmus gibi programlar altında ortak projeler yapmaya çağırdı.

“Türkiye, AB KOBİ'leri ve sanayileri için önemli iş birliği fırsatları sunuyor”

AB-Türkiye ilişkilerinin net sıfır çağının gerektirdiği temel iş birliği alanlarına odaklanılarak ilerletilmesi gerektiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise; “Yol haritamız, Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB Dijital Tek Pazar gündemi, teknoloji standartları, siber güvenlik ve veriler dahil olmak üzere dijital çağa uygun, kapsamlı bir yaklaşımı hedeflemeli. AB-Türkiye Gümrük Birliği sayesinde AB Tek Pazarı’na son derece entegre olan Türkiye, AB KOBİ'leri ve sanayileri için önemli iş birliği fırsatları sunuyor. Avrupa KOBİ ailesinin bir parçası olarak, ortak projeler ve en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla bu süreci desteklemeye hazırız” dedi.

TÜRKONFED’in Avrupa KOBİ Birliği SMEunited ailesinin bir üyesi olduğunu hatırlatan Sönmez, daha geniş bir ekosistemin parçası olmanın Avrupa iş dünyası olarak kolektif başarılarının temelini oluşturduğunu belirtti.

“KOBİ'lerin ikiz dönüşümü öncelik olarak görülmeli”

Brüksel ziyaretlerinin Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve kapasite gelişimine odaklanmak üzere sürdürdükleri İşimi Yönetebiliyorum Programı’nı tanıtmak için de olduğunu belirten Sönmez, “Kıtamızın sosyal dokusunu temsil eden KOBİ'lerin ikiz dönüşümü bir öncelik olarak görülmeli. Bu düşünceyle beş yıl içinde bu programla yaklaşık beş bin KOBİ'ye ulaşarak dijitalleşme yolculuklarına destek olduk” diye konuştu.

Yuvarlak masa toplantısında KOBİ’lerin durumu karşılaştırıldı

Brüksel’de, İşimi Yönetebiliyorum Programı’nın tanıtımının yanı sıra programın sonuçları ve sonraki adımlar, gelecek ortak projeler üzerine istişare toplantısı gerçekleştirildi. “Dijital KOBİ’ler ve Küresel Ticarette E-ticaretin Rolü” teması ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına SMEunited, SMEunited üyesi olan TÜRKONFED muadili kurumların Belçika, İtalya, Fransa, Avusturya, İspanya temsilcileri ve AB kurumlarından temsilcileri ile birlikte Türkiye’nin Belçika ve AB nezdinde ticaret müşavirleri de katıldı.

TÜRKONFED AB Temsilciliği’nde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında ekonomist Doç. Dr. İzak Atiyas, AB üyesi ülkelerdeki KOBİ’lerin mevcut durumları ile ilgili karşılaştırmalı çalışmayı sundu. Avrupa genelindeki KOBİ’lerin ekonomideki önemine vurgu yapan Atiyas, bu işletmelerin büyümeleri ve küresel ticaretin bir parçası olmalarının sağlanması için verilecek desteklerin ölçülebilir çıktıları olması gerekliliğini ve mentorluk desteklerinin önemini vurguladı.

Toplantıda ayrıca KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve e-ticarete dair Türkiye ve dünyadan iyi uygulama örnekleri masaya yatırıldı. Yapay zeka ve ileri teknoloji kullanan yenilikçi şirketler, dijital ticaret kapasitesi geliştirme, siber güvenlik, KOBİ’lere temel dijital beceri kazandırma konuları geniş bir yelpazede ele alındı.

Temsilciler ile fikir alışverişi

AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ve Türkiye Cumhuriyeti NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü ile bir araya gelen TÜRKONFED heyeti, Türkiye’nin ikili ilişkiler, Avrupa Birliği entegrasyon öncelikleri ile NATO ve yeniden şekillenen güvenlik mimarisi hakkında kapsamlı istişareler gerçekleştirerek, fikir alışverişinde bulundu.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez’in başkanlığındaki heyette Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Canberk Mersin, Semih Başaran, Semih Beken, TÜRKONFED International Başkanı Burak Pehlivan, TÜRKONFED Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu, genel sekreterlik ekibiyle AB ve SMEunited Temsilcisi Zeynep Sanıgök yer aldı.