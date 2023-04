TÜRKONFED'den toplumsal uzlaşma çağrısı

Takip Et

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ‘Yeni Dönem Yeni Ufuklar’ vizyon belgesini ve bu belgede yer alan ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu, 81 ili kapsayan 26 bölgesel federasyonunun sorumluluk alanındaki illerde anlatmak üzere gerçekleştirdiği ‘100. Yıl Buluşmaları’nın dördüncüsünü Hakkari’de düzenledi. Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (DOĞUSİFED) katkıları ile yapılan buluşmada TÜRKONFED heyeti; kamu, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye’nin gündemindeki en sıcak başlıklardan biri olan seçimler nedeniyle oluşan atmosfere değinen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez, “Siyasi partilerimize karşı şiddet eylemleri, siyasetçilerin kimlik ve mezhep üzerinden ötekileştirilmesi, toplumun inanç, değer ve geleneklerine yönelik aşırılığa kaçan söylemler ortak yaşama iradesini zayıflatırken, küresel ve bölgesel risklere karşı toplumsal direncimizi de son derece kırılgan hale getiriyor.

Üstelik bir yandan yoksulluk giderek derinleşip yayılırken diğer yandan kimliklere sıkışmışlık, siyasi ve kültürel kutuplaşmalar, hukukun üstünlüğüne olan inancın gerilemesi, ayrımcılık ve nefret söyleminin yaygınlaşması ile birlikte gerçeklikle ilişkimiz bozuluyor. TÜRKONFED olarak her ses, her renk ve her düşüncenin en büyük zenginliğimiz olduğunu düşünüyor, Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılının kapısını aralarken, aydınlık bir geleceği ancak büyük bir toplumsal uzlaşma ile inşa edebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Yüksek demokrasi standartlarını benimseyen bir ülke olmalıyız

“Demokrasi dört-beş yılda bir yapılan seçimlerde çoğunluğun oyunu alanın iktidara gelmesi değildir” diyen Sönmez şöyle devam etti; “Anayasal temel haklara daima riayet edilmelidir. Cumhuriyet değerlerini iyi kavramış özgürlükçü bir anayasa, ihtiyacı olanlar için bir güvenlik ağı sağlayarak, yoksulluğu, eşitsizliği azaltarak ve sosyal hareketliliği teşvik ederek ekonomik büyümeyi desteklemeye yardımcı olacaktır.

Gelişmiş bir demokrasi ve hukuk sistemi; adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir devlet yönetimi, Türkiye’yi bir refah toplumu haline getirecek reçetenin olmazsa olmaz parçalarıdır. Bu nedenle Hayalimizdeki Türkiye’nin temeli adalettir. Ülkemizin refah seviyesini ve gayri safi milli hasılamızı artırmak, kalkınma hedeflerimizi tabana yaymak istiyorsak ‘orta demokrasi’ ülkesi değil hukukun üstünlüğü ile yüksek demokrasi standartlarını benimseyen bir ülke olmalıyız.”

Üretmeden tüketen bir topluma doğru evriliyoruz

Beyin gücü göçüne dikkat çeken Sönmez, “Sanayi üretiminden üç kat daha fazla artan perakende satışları yaşarken, üretmeden tüketen bir topluma doğru evriliyoruz. Son üç yılda yaklaşık 300 bin gencimiz, son bir yılda 12 bin akademisyenimiz ve nitelikli insan kıymetimiz hayallerini yurt dışında aradı. Bu beyin gücü göçünün baskısını da ülke olarak her alanda fazlasıyla hissediyoruz. Daha iyi bir gelecek planlamak için çevresel, sosyal ve bireysel refah göstergelerine odaklanan, kapsayıcı, bilimsel ve yaratıcı politikalar geliştirmeliyiz” diye konuştu.

Ülkemizin sıçraması Hakkari’nin gelişmesi ile mümkün

Hakkari’nin bölgelerarası gelişmişlik farkı sorunundan en çok etkilenen iller arasında yer aldığını hatırlatan Sönmez, “Bu fark, yaygın kanıların aksine yalnızca ekonomik bir olgu değildir. Aynı zamanda siyasi, kültürel ve sosyolojik boyutları da içerir. Edirne’den Hakkari’ye, güzel ülkemizin her bölgesi benzer olanaklara, imkânlara ve erişilebilirliğe sahip olana dek çalışmaya devam etmeliyiz. Her bir yurttaşımızın milli gelirimizden, ortak zenginliklerimizden eşit pay aldığı yeni bir yüzyıl hikâyesini hep birlikte yazmalıyız. Eğer bölgesel gelir dağılımında eşitliği sağlarsak işte o zaman ülkemizin orta gelir tuzağını aştığına tanıklık edeceğiz. Ülkemizin verimlilik, katma değer ve yüksek teknoloji sıçraması, Hakkari’nin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesi ile mümkün” açıklamasını yaptı.

Kamu, STK, akademi ve iş dünyasıyla görüşüldü

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Suat Çiftçi, Nasır Duyan, Selahattin Balkan ile DOĞUSİFED Başkanı Müslüm Erbay, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevda Keskin (HAKGİDER Başkanı), Berrin Uçar (VADSİAD Başkanı), Muhammet Altay, Veli Kaya (Hakkari SİAD Başkanı), Kadri Salaz (VANGİAD Başkanı), Muazzez Çağlar, Özlem Atay (HAKGİDER YK Üyesi), Rukiye Erol (HAKGİDER YK Üyesi), Mehmet Salih Çiftçi’den (Doğu Madenciler Derneği Başkan Yardımcısı) oluşan TÜRKONFED Heyeti, 100. Yıl Buluşmaları kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ile bir araya gelen heyet, TÜRKONFED'in ‘Hayalimizdeki Türkiye’ vizyonunu paylaşırken, karşılıklı iş birliği süreçleri ve gündem değerlendirmesi de yapıldı. TÜRKONFED Başkanı Sönmez ayrıca DOĞUSİFED Yönetim Kurulu ile görüş alışverişi gerçekleştirdi ve yeni dönem çalışmalarını dinledi.