TÜRKONFED/Sönmez: İş dünyası ekonominin önünü açacak uygulamalar bekliyor

Takip Et

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve İntegral Yatırım iş birliğinde, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Ekonomi & Finans Buluşmaları’nın ilk etkinliği ‘Yatırım Alternatifleri ve Risk Yönetimi’ temasıyla İstanbul’da yapıldı. Yıl sonuna kadar dört ilde yapılması planlanan etkinliğin açılış konuşmaları TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öner Çelebi ile İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşdoğan tarafından gerçekleştirildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Artık seçimler geride kaldı. Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye’ye odaklanmanın, yarının Türkiyesini ve umudu inşa etmenin vaktidir. Bunun için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Öncelikle de asli gündemimiz olan ekonomiye hızla geri dönmeliyiz” dedi.

TÜRKONFED olarak her çeyrekte iş dünyasının ve üyelerinin finansmana erişim ve genel ekonomik beklentilerini ölçtüklerini hatırlatan Sönmez, 2023 yılı ilk çeyrek araştırmasının sonuçlarını da şu sözlerle paylaştı; “Çıkan sonuç, başta KOBİ’ler olmak üzere işletmeler açısından 2022 yılından bu yana şartların daha da ağırlaştığını gösteriyor. Her 3 işletmeden 1’i işletme sermayesi ihtiyacını banka kredileri veya tedarikçi ve müşterilerinden aldığı finansman ile karşılıyor. Her 4 işletmeden 3’ü krediye erişimin zorlaştığını ifade ediyor. Seçim öncesi açıklanan 350 milyar TL’lik KGF kredilerinin miktarını yeterli görmeyenlerin oranı yüzde 85 olurken, işletmelerin yüzde 74’ü de KGF kredilerine erişimin zorlaştığını belirtiyor.”

Yüksek katma değerli ihracatımızı artırmalıyız

Ekonomi politikalarında yaratılacak güven ikliminin, uluslararası yatırımlardan finansmana erişime kadar pek çok konuda temel oluşturduğunu anlatan Sönmez, ankete göre her 10 iş insanından 8’i ekonomi yönetimi tarafından alınan mali-finansal tedbirlerin işletme durumlarını olumsuz etkilediğini düşündüğüne de dikkat çekti. Ekonominin öncelikli sorunları olan faiz, enflasyon, döviz kurlarındaki belirsizlik ve cari açığın ivedilikle çözüm beklediğini ifade eden Sönmez, iş dünyasının beklentilerini şöyle sıraladı; “Faizler ve finansmana erişim konusunda uzun süredir yaşadığımız belirsizliğin bir an önce istikrara kavuşması için iyileştirici adımlar atılmalı. Krediler üzerindeki baskı hafifletilmeli, finansmana erişimde zorlaştırıcı unsurlar ortadan kaldırıldığı gibi kolaylaştırıcı uygulamalar hızla hayata geçirilmeli.

Yüksek seyreden dış ticaret açığının ana nedeni ihracatın istenen düzeyde artmaması değil başta enerji alanında olmak üzere ithalata olan aşırı bağımlılığımız ve yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürün ihracatında yüzde 3 barajına takılı kalmamızdır. Dijital ve yeşil dönüşüm kaldıracı işte bu barajları, doğru ve etkin politikalarla aşmamızı sağlarken, toplumsal dönüşüm kaldıracı da potansiyelimizi sınırlayan duvarların ötesine geçmemize kapı aralayacaktır. Artık rekabetçilikte sanayi odaklı, üretim odaklı yeni bir hikâye yazmalı, büyümeden ziyade kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçmeliyiz.”

Çelebi: Risk yönetimi anlayışımızı derinleştirmeliyiz

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öner Çelebi ise “Küresel bir ekonomik güç olma yolunda hızla ilerlerken, özellikle piyasalarda dalgalanma, siyasi belirsizlik ve yaşadığımız çok üzücü doğal afet gibi bütün ülkeyi ve ülke ekonomisini etkileyen durumlar, alternatif yatırım araçlarının araştırılması ve risk yönetimini giderek daha önemli hale getiriyor. Bu araçların inceliklerini anlamak, Türkiye piyasasının karmaşık dinamiklerini yönetmeye çalışan iş dünyası ve yatırımcılar için çok önemli.

Alternatif yatırım araçları ve risk yönetimi anlayışımızı derinleştirerek, yeni büyüme yollarının kilidini açabilir ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına daha fazla katkıda bulunabiliriz. Bu bakış açısıyla etkinliğimizin, alternatif yatırım araçlarının potansiyelini keşfetmek ve risk yönetimi için etkili stratejiler geliştirmede büyük bir fırsat sunacağına ve finansal ekosistemin şekillendirilmesine destek olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Taşdoğan: Risk ortamı kendi koşullarıyla ortaya çıkar

İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşdoğan ise “İntegral Yatırım olarak kurulduğumuz günden beri finansal okuryazarlığa ve bu minvaldeki eğitim etkinliklerine büyük önem veriyoruz. Bilindiği üzere pandemi sonrasında dünya ekonomisinde öngörülemez negatif dalgalanmalar yaşandı. Bu gibi dönemlerde birçok işletme büyük zarar görürken, riske karşı almış işletmeler ise bu koşullardan çok daha az etkilendi.

Her risk ortamı kendi koşullarıyla beraber ortaya çıkar. Biz de bu etkinliğimizle bu risklerin önüne nasıl geçilebileceği konusunda iş dünyamıza destek olmak istiyoruz. Amacımız; mevcut durumu masaya yatırıp, bu durum içerisinde gerek sermaye piyasası gerekse kurumsal finansman alanında ne gibi imkanlar olduğunu ve firmaların bunlardan nasıl faydalanabildiğini tüm yönleri ile anlatmak ve bire birde sorularını yanıtlamak” açıklamasında bulundu.

Uzman isimler panellerde buluştu

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Kiziroğlu’nun moderatörlüğünde iki panel düzenlendi. ‘Alternatif Yatırım Enstrümanları’ paneli, Ekonomist Emrah Lafçı, ATA Portföy Genel Müdür & Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gerz, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Osman İlker Savuran ve Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatinoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. İkinci panelde ise Smart Güneş Teknolojileri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Anka Bütünsel Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Meliha Seyhan, Ünlü&Co Yönetici Direktörü Esra Korkmazarslan, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşdoğan ile Marsh & McLennan Companies Marsh Advisory Türkiye Yöneticisi Cem Öztürk’ün katılımıyla ‘Risk Yönetimi’ ele alındı.