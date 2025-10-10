TÜRKPATENT'ten ‘patent dolandırıcılığı’ uyarısı: Resmi belge süsü veriliyor

  1. Ekonomim
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) son dönemde kendilerini "marka vekili" veya "patent vekili" olarak tanıtan bazı yetkisiz kişilerin, telefonla arama veya belge gönderme yoluyla vatandaşları kandırmaya çalıştığını belirterek uyarıda bulundu.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), artan patent dolandırıcılık girişimlerine karşı başvuru ve tescil sahiplerine uyarı yaptı.

Resmi belge süsü verildiği tespit edildi

TÜRKPATENT tarafından paylaşılan bilgilendirme notunda, bazı kişiler tarafından gönderilen ve resmi belge süsü verilen evraklarla çeşitli ücret taleplerinde bulunulduğu, bu tür girişimlerin dolandırıcılık amacı taşıdığı, vatandaşların mağdur olmaması için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

TÜRKPATENT başvuru sahiplerine uyarı

TÜRKPATENT'in, başvuru sahiplerini telefonla arayarak hiçbir şekilde ücret talebinde bulunmadığına dikkati çekilen bilgilendirme notunda, kurumun yalnızca resmi yazışma yoluyla iletişim kurduğu belirtildi.

"Mutlaka şikayet edin"

Vatandaşların benzer dolandırıcılık durumlarıyla karşılaşmaları halinde izlemesi gereken adımlara ilişkin yol gösterilen notta, şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli bir talep durumunda, TÜRKPATENT'in İnteraktif Bilgilendirme Servisi (0312 303 1 303) aranarak dosya durumu ve ücret talebinin doğruluğu kontrol edilebilir. Bir marka veya patent vekili tarafından temsil ediliyorsa doğrudan vekille irtibata geçilerek bilgi alınabilir. Kendilerini vekil olarak tanıtan kişilerin gerçekten marka veya patent vekili olup olmadıkları, kurumun resmi internet sitesinden teyit edilebilir. Gerçek vekillerin, vekillik meslek kurallarına aykırı davranmaları halinde ise ilgili kişiler hakkında Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kuruluna şikayette bulunulabilir. Şüpheli durumlarda bu tür dolandırıcılık girişimlerinde bulunan kişilerle hiçbir şekilde iletişime geçilmemeli, iş ilişkisi kurulmamalı ve herhangi bir hesaba ödeme yapılmamalı."

