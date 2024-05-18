Türksat, SEDEC 2024'e iletişim desteği verecek

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu fuar ve konferans, 21-23 Mayıs tarihlerinde ATO Congresium'da organize edilecek.

Türksat AŞ'nin iletişim desteği vereceği etkinlik, anayurt ve sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma alt sistemleri konularında ulusal ve uluslararası tüm oyuncuları bir araya getirecek. Ayrıca, güvenlik, savunma ve uzay sektörleri ile dünyadaki yeni eğilimler ve ihtiyaçlar değerlendirilecek.

Kamu kesiminden üst düzey yöneticiler ve uzmanların katılacağı etkinlik, 53 ülkeden temsilciler ile sanayicileri buluşturacak.