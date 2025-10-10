Türksat’tan dolandırıcılık uyarısı: 'Modem satışı' aramalarına dikkat!

Türksat AŞ, son günlerde şirketin adı kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

Şirketin açıklamasında bazı yetkisiz kişilerin, Türksat AŞ adına modem satışı yapıldığı iddiasıyla vatandaşları telefonla arayarak kişisel bilgi talebinde bulunduğu belirtildi.

"Türksat kişisel bilgileri talep etmez"

Türksat AŞ'nin telefonla arama yoluyla modem satışı gerçekleştirmediğine işaret edilen açıklamada, "Türksat, hiçbir ürün veya hizmet satışını telefonla arama yöntemiyle yapmamaktadır. Şirket personeli ya da iş ortakları, müşterilerden kredi kartı bilgisi, kimlik numarası, adres gibi kişisel verileri talep etmez." ifadeleri kullanıldı.

"Aramalara itibar etmeyin"

Açıklamada, vatandaşların bu tür aramalarda kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve aramalara itibar etmemeleri gerektiği vurgulanarak, şüpheli durumlarda "0850 804 44 44" numaralı Türksat Çağrı Merkezine ulaşılabileceği bildirildi.

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun"

Vatandaşların "www.turksatkablo.com.tr" internet adresinden resmi bilgi edinebileceği kaydedilen açıklamada, "Türksat AŞ olarak müşteri memnuniyeti ve veri güvenliğini en üst düzeyde koruma kararlılığını yineleyerek vatandaşlarımızı olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." uyarısında bulunuldu.