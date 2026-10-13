TürkŞeker duyurdu: Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Bakanlık tarafından NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türkşeker'in 2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının belirlendiği belirtildi.

Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçiye alım güvencesi sunan şeker pancarı tarımının, üreticinin geleceği kadar ülkenin stratejik üretim gücü açısından da büyük önem taşıdığı vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarladan fabrikaya uzanan bu güçlü zincir, şeker sanayimizi ikinci asrına taşıyacak en önemli dayanaktır. Ülkemizde şeker üretiminin ham maddesi olan şeker pancarının 2026-2027 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 3 bin 720 lira olarak belirlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, alınan bu kararın şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz."