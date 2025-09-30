  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendi
Takip Et

TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendi
Takip Et

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (TürkŞeker) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'nin stratejik gıda ürünlerinden birisi olan şekerin, sadece sofralara tat katmakla kalmayıp aynı zamanda tarımdan sanayiye, istihdamdan bölgesel kalkınmaya kadar geniş etki alanına sahip olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenmiştir. Bakanlık olarak, alınan bu kararın şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz."

Ekonomi
Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
İş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
İş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Döviz Dönüşümlü KKM bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi
Döviz Dönüşümlü KKM bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sigorta maliyet unsuru değil, güvence kalkanıdır
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sigorta maliyet unsuru değil, güvence kalkanıdır
M3 para arzı yüzde 38,5 büyüdü
M3 para arzı yüzde 38,5 büyüdü
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı 28 aydır tekli hanelerde seyrediyor
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik oranı 28 aydır tekli hanelerde seyrediyor