Turkuaz Seramik, seramik sağlık gereçlerinde 4'ncü büyük ihracatçı oldu

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Turkuaz Seramik, İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda 410. sırada yer aldı. Şirket, 2025’te üretimde verimlilik ve katma değerli ürünlere odaklanırken, CeraStyle markasıyla seramik sağlık gereçleri ihracatında Türkiye’nin dördüncü büyük ihracatçısı oldu. Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, elde edilen sonucun uzun yıllardır üretim, teknoloji, kalite ve ihracata yapılan yatırımların bir sonucu olduğunu belirterek, “Bu sonucu bir varış noktası değil, daha ileri hedeflerimiz için önemli bir motivasyon olarak görüyoruz” dedi.

Şirketin 2025’in zorlu piyasa koşullarına rağmen üretim gücünü ve uluslararası pazarlardaki konumunu koruduğunu ifade eden Özkaya, üretimde kapasite artışından ziyade verimlilik, kalite ve katma değerli ürün yapısına odaklandıklarını söyledi. CeraStyle markasıyla seramik sağlık gereçleri kategorisinde Türkiye’nin en fazla ihracat yapan dördüncü firması olduklarını belirten Özkaya, sektör ihracatının değer bazında yüzde 5,6 daraldığı bir yılda bu konumun korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kayseri ve İncesu OSB’de yenilenebilir enerji

Kayseri OSB ve İncesu OSB’deki iki üretim tesisinde teknolojik altyapı, otomasyon ve enerji verimliliğine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Özkaya, “Turkuaz GES yatırımımızın yanı sıra her iki üretim tesisimizin çatılarında da güneş enerjisi santrallerimiz bulunuyor. Tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilecek üretim kapasitesine ulaştık” diye konuştu. Özkaya, şirketin üretim hatlarında otomasyon, geri kazanım ve Ar-Ge çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

İhracatta pazar çeşitliliği hedefi

Turkuaz Seramik ve CeraStyle markalarıyla başta Avrupa ve Balkanlar olmak üzere geniş bir coğrafyaya ihracat yaptıklarını ifade eden Özkaya, 2026’da mevcut pazarlardaki etkinliği artırmanın yanı sıra yeni pazarlarda distribütör ve bayi yapılanmasını genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti. Katma değerli, tasarım ve kalite odaklı ürünlerin ihracattaki payını artırmak istediklerini belirten Özkaya, “İhracat bizim için yalnızca ürün satışı değil, uzun vadeli marka ve pazar yatırımı anlamına geliyor” dedi.

Atıklar yeniden üretime kazandırılıyor

Sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Özkaya, hammadde atıkları ve suyun yeniden üretime kazandırılması için filtre pres sistemi kullandıklarını söyledi. Ar-Ge çalışmalarıyla hammadde atıklarını ürün gruplarına göre yüzde 20 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda reçetelere dahil ederek prototip ürünler geliştirdiklerini aktaran Özkaya, pişmiş seramik atıklarının da yeniden üretimde kullanıldığını belirtti. Bu uygulamayla ilgili ithal hammadde kullanımının yüzde 25 azaltıldığını kaydeden Özkaya, temel hedeflerinin ise sıfır atık yaklaşımına mümkün olduğunca yaklaşan bir üretim modeli oluşturmak olduğunu söyledi.

51 Ar-Ge projesi gerçekleştirildi

Dijital dönüşüm çalışmalarının üretimden satışa kadar bütün süreçleri kapsadığını belirten Özkaya, 2018’de kurulan Bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi’nde bugüne kadar 51 proje gerçekleştirdiklerini ve bunların 27’sini ticarileştirdiklerini kaydetti. Özkaya, yeni dönemde su, enerji ve kaynak verimliliğini destekleyen ürünler, alternatif hammadde kullanımı, antibakteriyel yüzey teknolojileri ve yeni nesil banyo çözümlerine odaklanacaklarını aktardı.