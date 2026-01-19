TÜRKYED Başkanı Çelik: Et ve Süt Kurumu’ndan piyasayı dengeleyici alım bekliyoruz

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, yağlı kuyruklu küçükbaş hayvan piyasasında son dönemde yaşanan daralmaya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. TÜRKYED Genel Başkanı Çelik, özellikle yağlı kuyruklu küçükbaş hayvanlara yönelik iç piyasa talebinin ciddi biçimde zayıfladığını belirterek, fiyatların her geçen gün geriye gittiğine dikkat çekti. Önceki yıllarda bu aylarda kesimci ve esnafların yoğun talep gösterdiğini hatırlatan Çelik, bugün gelinen noktada yetiştiricilerin alıcı bulmakta zorlandığını ifade etti.

Süt kuzularının da piyasaya çıkacak olmasının mevcut tabloyu daha da hassas bir noktaya taşıyacağını vurgulayan Çelik, hayvanların her geçen gün ağırlaştığını ve yağlandığını dile getirerek iç piyasada bu hayvanların karşılık bulamamasının üreticiyi zorladığını söyledi. Çelik, öte yandan yem, yonca ve saman fiyatlarındaki artışın üretici üzerindeki maliyet baskısını artırdığını belirtti.

"Üreticimizin temel beklentisi, Et ve Süt Kurumu’nun piyasayı dengeleyici alımlarla sürece katkı sunmasıdır"

Çelik açıklamasında, küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından bazı adımların önemine dikkat çekerek "Üreticimizin temel beklentisi; ihracat kanallarının kontrollü ve planlı şekilde açılması ya da Et ve Süt Kurumu’nun piyasayı dengeleyici alımlarla sürece katkı sunmasıdır. Bu adımların, hem üreticiyi rahatlatacağına hem de piyasanın dengelenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Sadece kuyruk ihracatına yönelik sınırlı düzenlemelerin tek başına yeterli olmayabileceğini ifade eden Çelik, daha bütüncül ve sektörü rahatlatacak bir yaklaşımın önemine vurgu yaparak üreticinin emeğinin karşılığını almasının, üretimde devamlılık açısından hayati olduğunu belirtti.

Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumların bugüne kadar sektöre sunduğu katkıların farkında olduklarını da ifade ederek, mevcut şartlar çerçevesinde ilave düzenlemelerin sektör için faydalı olacağını dile getirdi.

"Amacımız, üretimi ayakta tutacak ortak bir çözüm yolunun bulunmasına katkı sunmaktır"

Üretimin sürekliliği için üreticilerden gelen sorunlara rağmen çözüm önerileri geliştirdiklerini belirten Çelik, "Üreticimizin beklentisi; sürecin tüm paydaşlarla istişare edilerek, zaman kaybetmeden ele alınmasıdır. Amacımız kimseyi zor durumda bırakmak değil, üretimi ayakta tutacak ortak bir çözüm yolunun bulunmasına katkı sunmaktır" açıklamalarında bulundu.

Çelik, açıklamasının sonunda küçükbaş hayvancılığın ülkemiz için stratejik bir alan olduğuna dikkat çekerek, üreticinin üretimde kalmasının hem gıda güvenliği hem de kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.