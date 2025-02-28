TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu: Finansal yönetim ve denetim süreçlerinde kritik rol üstleniyoruz

ANKARA(EKONOMİ)- TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, mesleğin Cumhuriyetin ve toplumun geleceğini şekillendiren temel taşlardan birisi olduğunu söyledi.

İşletmelerin sürekliliği için finansal sağlığını koruma ve güçlendirme misyonu üstlenen mali müşavirlerin, ekonomi ve iş dünyasına önemli katkılar sağladığını bildiren Kartaloğlu, “F Ekonomik verilerin şeffaf ve güvenilir bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlayan meslek mensuplarımız, kamu faydasına büyük katkı sunarken, mali düzenlemelere uyum, vergi sisteminin işleyişi, finansal yönetim ve denetim süreçlerinde de kritik bir rol üstlenmektedir” dedi.

Ekonominin kaydını tutan, finansal danışmanlık yapan, ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla güçlü bir meslek örgütü oluşturduklarını dile getiren Emre Kartaloğlu, “Ülkemizin ve işletmelerimizin sürdürülebilir gelişimi için çalışmaktayız” dedi.

Sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak toplumsal kalkınmaya yönelik sorumluluklarını da yerine getirdiklerini ifade eden Kartaloğlu, küresel ekonomiye uyumlu bir yapının oluşturulmasına katkı sağlandığını aktardı.

Meleğin uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümü için de özveriyle çalıştıklarının altını çizen Emre Kartaloğlu, dijitalleşme ve regülasyonlardaki değişimlerle hızla evrilen mali müşavirliğin, buna ayak uydurabilmesi için sürekli eğitim ve teknolojik adaptasyonun önemine işaret etti.

Kartaloğlu, bu süreçte meslek mensuplarının yeşil finansman modellerini anlaması, sürdürülebilir raporlama standartlarına hakim olması ve şirketlerin çevresel riskleri yönetmesine yardımcı olması gerektiğini belirtti.