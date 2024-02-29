TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: İşletmelerin finansal sağlığını koruyoruz

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, 1-7 Mart haftasında kutlanan Muhasebe Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğini düzenleyen yasanın 1989’da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Kartaloğlu, bu kapsamda 125 bin 526 serbest muhasebeci mali müşavir, 5 bin YMM ve 18 bin stajyer ile ülke genelinde faaliyet gösterdiklerini aktardı.

Mesleğin Cumhuriyet ve toplumun gelecek gücünü oluşturan temel taşlardan birisi olduğunu ifade eden Kartaloğlu, “İşletmelerin finansal sağlığını koruma ve güçlendirme misyonunu üstlenen Mali Müşavirler, ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır” dedi.

Ekonominin kaydını tutan bir meslek grubu olduklarını vurgulayan Emre Kartaloğlu, “TÜRMOB toplumsal sorumluluğunun bir gereği olarak, çağdaş dünyada ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşıyoruz” diye konuştu.

Birçok Bakanlık yanı sıra TÜİK, BDDK, SPK, EPDK gibi kurumların da meslek mensuplarının hizmetlerinden yararlandığının altını çizen Kartaloğlu,

“Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

TÜRMOB ve odaların muhasebe/denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için büyük özveriyle çalıştıklarını belirten Kartaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Küresel ısınmanın ani yükselişine tanık olduğumuz Dünyamızda, karbon emisyonu, artan kirlilik ve büyüyen nüfus gibi faktörlerin etkisiyle sürdürülebilirlik kavramı gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu dönemde sürdürülebilirlik bilincinin ve gerekliliğinin artmasıyla birlikte, tüketim alışkanlıklarımızdan üretim süreçlerimize kadar köklü bir değişim kaçınılmaz hale gelmektedir. Mali Müşavirler bu dönüşümde üzerlerine düşen sorumluluklar gereği işletmelere ve ekonomiye güven sağlayan danışmanlar olarak sürdürülebilirlik noktasında da yol gösterici rolüne devam etmektedir”