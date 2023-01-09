TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu: Muhasebe müşavirlik ücretleri erimeye devam ediyor

ANKARA (EKONOMİ)- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, meslek mensuplarının asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin, artan enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirterek, hizmetin sürdürülebilirliğinin olanaksız hale geldiğini bildirdi. Kartaloğlu, son 5 yılda ise muhasebe ücretlerinde yüzde 85 artış olmasına rağmen, bazı maliyet kalemlerinde yüzde 745’e kadar artış olduğunu anlattı.

Muhasebe müşavirlik ücretlerine ilişkin açıklama yapan Kartaloğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85 artışın yeterli olmadığını belirtirken, bunun yüzde 122 olan yeniden değerleme oranında artırılması gerektiğini söyledi.

Ekonomide yaşanan gelişmeler ve yüksek enflasyonun mali müşavirleri zor durumda bıraktığının altını çizen Emre Kartaloğlu, “Fedakarca ve özveriyle görevlerini yapan mali müşavirler enflasyonun yaratmış olduğu tahribatın en ağır yükünü bu süreçte omuzlamak zorunda kaldı. Verdikleri hizmetlerle işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayan mali müşavirler aynı zamanda kamu finansmanının da en büyük güvencesi” dedi.

“Giderler karşılanamayacak hale geldi”

Mali müşavirlerin, işletmelerin varlıklarını koruyabilmelerine, işlemlerini ve faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerine katkı sunarak işletmeler için değer yarattığının altını çizen Kartaloğlu, “Kamu finansmanının temel dayanağı olan vergi gelirleri mali müşavirlerin vermiş olduğu hizmetler sonucu toplanmaktadır. Mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin bu ve bunun gibi verdikleri daha birçok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretler, giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Hem işletmeler, hem kamu için hayati önemde görev üstlenen mali müşavirlerin hizmetlerinin aksaması tüm kesimler için telafisi güç sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 745’e kadar artan maliyete rağmen ücret artışı yüzde 95”

Özellikle son yıllarda girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek artışa karşın, ücret tarifelerinde buna paralel artış yaşanmadığına vurgu yapan Emre Kartaloğlu, yürürlükteki tarifenin verilen hizmetin karşılığı olmaktan tamamen uzaklaştığını aktardı.

Maliyeti karşılamayan ücretlerin, hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaştığına değinen Kartaloğlu, ücret tarifesinin yüzde 95 arttığı 2017-2022 döneminde; asgari ücretin işverene maliyetinin yüzde 560, TÜFE-YİÜFE ortalamasının yüzde 224, doların yüzde 393, enerji maliyetinin yüzde 745, kağıt maliyetinin yüzde 300 arttığı örneğini verdi.