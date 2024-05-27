TÜRMOB: Geçici vergi döneminde enflasyon muhasebesi uygulanmasın

ANKARA (EKONOMİ)-Gelir İdaresi Başkanlığı ve TÜRMOB Dijital Dönüşüm Sürecinde Mesleğin Sorunlarının ve Geleceğinin Değerlendirilmesi başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdi.

Çalıştayda meslek sorunlarını 9 başlık altında dile getiren TÜRMOM Başkanı Emre Kartaloğlu, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerektiğini bildirdi.

Kartaloğlu, mali müşavirlere de yeşil pasaport talepleri konusunda Gelir İdaresi Başkanlığından destek istedi. Emre Kartaloğlu’nun talepleri arasında ilk sırada enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde uygulanmaması oldu. Deprem bölgesinde mücbir sebep halinin uzatılmasını isteyen Kartaloğlu, Mali Müşavirlik ücret tarifesinin modernleştirilmesi, tahsilat sorununun çözülmesi ve tahsil edilmeyen ücretin KDV’sinin ödenmemesi, hizmetlerde KDV’nin indirilmesini önerdi. Ayrıca mali tatilin gerçekçi bir yapıya kavuşturulması gerektiğini kaydeden Emre Kartaloğlu, “Beyan ve bildirimler sadeleştirilmelidir. Beratlama yerine zaman damgası kullanılmalıdır” dedi.

Bayrakdar: Mesleğin geleceğini şekillendirme çalışmaları önemli

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar da mali tatilin Avrupa’da başarılı uygulandığının belirtirken idari ile eşgüdümlü çalışılması halinde uygulanabilir hale geleceğini vurguladı.

GİB’in mesleğin sorunlarını ortadan kaldıracak tüm çalışmalara destek olacağını ifade eden Bayraktar, mesleğin geleceğinin şekillenmesi için yapılacak çalışmaların da önemine işaret etti.

Çalıştayın ardından TÜRMOB ve GİB yetkililerinden oluşan 4 ayrı çalışma grubu kuruldu. Bu gruplar; GİB sisteminde yaşanan sorunlar, iş yükünün ücretlendirilebildiği modern ücret tarifesine geçiş, mesleki sorumluluğun daha etkin hale getirilmesi ve dijital dönüşüm süreçlerinde vergi idaresi konularında çalışacak.