TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız: Vergi mevzuatının sadeleşmesi için komiteye ihtiyaç var

“Türkiye’nin buna ihtiyacı olduğu bir gerçek” diyen Yıldız, işveren kuruluşları, TÜRMOB ve devlet kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, siyasi sahiplenmeyle bu reformun yapılmasını önemli gördüklerini kaydetti. Yıldız ayrıca, kara para aklama vb. suç gelirlerinin aklanması konusunda meslektaşlarına getirilen şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğüne yönelik bazı endişeleri olduğunu da kaydetti. Yıldız, deprem bölgesinde geçici vergi beyannamesinin ertelenmesini ya da yıllık beyanname ile birleştirilmesini de istedi. Bu düzenleme için 17 Şubat’a kadar süre bulunuyor.

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, Başkan Yardımcısı Cemal İbiş, Genel Sekreter Yahya Arıkan, Sayman Turgut Bahadır, üyeler Burhan Düz ve Özkan Cengiz ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Ekim 2025’te yapılan genel kurulda görev aldıklarını hatırlatan Yıldız, gelecek dönemde mesleğin geliştirilmesi, üyelerin haklarının savunulması yanında sayısal dönüşüme uyum ve vergi mevzuatının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İrfan Yıldız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir görüşme yaptıklarını vurgulayarak çalışmaya hazır olduklarını, bir komite kurabileceklerini kaydetti. İş dünyası ve kamu tarafının katılımının ve siyasi sahiplenmenin böyle bir düzenleme için gerekli olduğuna vurgu yapan Yıldız, “Bu konuda bir proje başlattık ama henüz başlamadık. Ancak başlayacağız. Bir de biliyorsunuz Bakanlık bünyesinde bir konsey var (Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi) ama şu anda işlevsel değil. Muhtemelen onlar da tekrar aktif hale getirecekler. Onu da konuşacağız karşılıklı. Çünkü bizim amacımız sadece TÜRMOB olarak değil, Bakanlık, TOBB birlikte bir vergi sistem çalışması yapalım. Reformu birlikte yapalım ki kalıcı olsun. Yoksa bir şey yazarız koyarız ortaya. Sahip çıkan olmayınca bir anlamı kalmaz. Yani siyasi iradenin mali idarenin sahip çıkması lazım ki sahip çıkmazsa yasalaşmaz” dedi.

Deprem bölgesinde beyanname için süre uzatılması talebi

İrfan Hüseyin Yıldız, güncel konular arasında deprem bölgesinde beyanname ertelenmesi konusunun da olduğunu belirterek, 17 Şubat’a kadar bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Mücbir sebep halinin kalkmasının ardından 4. dönem geçici beyannamelerinin verilmesi gerektiğini, depremdeki belge kayıpları, ilave iş yükü, geçmiş dönem verilmeyen beyannamelerin dahil edilmesi gibi fiziki zorluklar nedeniyle hem küçük esnaf hem de meslektaşlarının zorlandığını kaydeden Yıldız, “Bakanlığımızdan şöyle bir talebimiz oldu. Deprem bölgesine yönelik 2025 yılının geçici beyanını istemeyelim ama Mart'ta, Nisan'da yıllık beyannamelerle verelim. Bir geçiş süreci verilebilir. En azından süre uzatımı sağlayın” diye konuştu.

Gelir vergisi baremlerinin düşük kaldığı eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, Türkiye’de son dönemde gelir yanında servet dağılımında da bozulma eğiliminin gözlendiğini belirten İrfan Hüseyin Yıldız, bu konuda verginin bir araç olarak kullanılabileceğini kaydetti. Yıldız, gelir vergisi baremlerinin yeniden ayarlanmasının sosyal adalet açısından da önemli olduğunu vurguladı.