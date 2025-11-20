TÜRMOB Genel Başkanı Yıldız: Deprem bölgesinde mücbir sebep süresi en az 1 yıl daha uzatılmalı

ANKARA (EKONOMİ)

Yazılı açıklama yapan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, deprem felaketini yaşayan bölgelerde hayatın normale dönmesinin henüz mümkün olmadığını ifade etti.

TÜRMOB Genel Başkanı Yıldız, deprem bölgesindeki mali müşavir ve esnaflardan gelen yoğun talepler üzerine yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Deprem bölgesinde inşaat ve yeniden yapılaşma çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde altyapı çalışmalarının tamamlanmamış olması nedeniyle internet ve elektrik kesintileri günlük hayatı ve iş akışını ciddi şekilde aksatmaktadır. Bu koşullarda küçük esnafın ve mali müşavirlerin yükümlülüklerini zamanında ve sağlıklı biçimde yerine getirmesi beklenemez.

Kalıcı konutların teslimiyle yaşam alanları kısmen toparlanmaya başlasa da işyerlerinin henüz inşa edilmemiş olması esnafı zor durumda bırakmaktadır. Küçük işletmeler, tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya ve şehirlerini terk etmemeye çalışmaktadır. Bu gerçeklik ortadayken mücbir sebep uygulamasının sona erdirilmesi telafisi güç sonuçlar doğuracaktır.

Mali müşavirler ise konteyner ofislerde, evlerde ve yetersiz altyapı koşullarında hizmet vermeye çalışmaktadır. Süregelen internet ve elektrik kesintileri, beyan ve bildirim süreçlerini ciddi biçimde sekteye uğratmaktadır.

Hem esnaf hem meslek mensupları açısından bakıldığında, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde normalleşmeden söz edebilmek için en az bir yıllık zamana daha ihtiyaç vardır. Vergisel etkileri sınırlı olsa da mücbir sebep süresinin uzatılması, bölgedeki küçük esnaf için hayati bir can suyu niteliğindedir.

Bölgenin gerçek koşulları ve ekonomik hayatın sürdürülebilirliği dikkate alındığında, mücbir sebep uygulamasının söz konusu iller ve ilçelerde en az bir yıl daha uzatılması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.”