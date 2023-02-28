TÜRMOB, Muhasebe Haftası kutlamalarını iptal etti

ANKARA (EKONOMİ)- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB), 1-7 Mart tarihleri arasındaki Muhasebe Haftası kutlama etkinliklerini, deprem sebebiyle iptal etti.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Yaşam alanlarımız, iş yerlerimiz yok oldu. TÜRMOB bu büyük felaketin yaralarını sarmak için imkanları ölçüsünde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeye devam edecek. Dayanışma ile yaralarımızı birlikte saracağız. Muhasebe Haftasında acımız büyük, içimiz buruk ama el eleyiz, yürek yüreğeyiz. Bir daha böylesi felaketler yaşamamak en büyük temennimiz.” ifadelerini kullandı.