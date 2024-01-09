TÜRMOB serbest muhasebe hizmetleri tarifesine itiraz etti: Bu haliyle uygulanamaz

ANKARA (EKONOMİ) - Gelir İdaresi, 2024’te uygulanacak serbest muhasebeci, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari tarifesini yeniden değerleme oranı olan yüzde 58.46 oranında artırdı. TÜRMOB ise enflasyonla mücadele programı gerekçe gösterilerek sınırlı artırılan tarifenin bu haliyle uygulanamayacağını açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre il grupları ve çalışan sayısı bazında firma, vakıf-dernek, kooperatiflerde serbest muhasebecilik hizmetleri 491 TL ile 4 bin 643 TL arasında değişiyor. Şirket kuruluş işlemleri için gruplara göre değişen şekilde hizmet bedeli 285 ile 713 TL arasında oluştu. Adres değişikliği 555-1442, ana sözleşme değişiklikleri en az 903-1696 TL hizmet bedeliyle yapılacak.

Kurumlar vergisi beyannameleri gruplara göre 1679-2 bin 139, yıllık gelir vergisi beyannamesi 428-2 bin 139 TL arasında belirlendi. Basit usulde defter beyan uygulaması hizmetinde ise ücretler 127-222 TL arasında oluştu.

Enflasyon düzeltmesine tabi şirketler yüzde 25 fazla ödeyecek

Marka tescili ve patent işlemlerinde ise yine gruplara göre hizmet bedelleri 3 bin 153 TL ile 4 bin 310 TL arasında alınacak. Kamu ihaleleriyle ilgili fiyat teklif analizi, ekipman tespiti gibi hizmetlere yönelik ücretler ise yine gruplara göre 729 TL ile 7 bin 4 TL arasında alınacak. Vergi iadelerinde tutarın yüzde 3’ü alınırken, terkin ve tecilde yüzde 2 oranında ücret tahsil edilecek. Uyuşmazlık ve uzlaştırma için ise en az 2 bin 840 TL olmak üzere tutar üzerinden yüzde 2 alınacak.

Yayımlanan tebliğe, şubeler, çoklu KDV oranı uygulanan firmalar, 50’den fazla üyesi olan kooperatifler, dış ticaret işlemleri, enflasyon düzeltmesi, teknokentlerdeki firmalar, ayni sermaye artırımı işlemlerinde tarifelerin artırımlı olarak uygulanacak. Diğer yandan gayri faal işyerleri, 2024’te ilk kez gerçek usulde defter tutacaklar, engelli müşteriler, şehiriçi yolcu taşımacılığında elektronik olarak ücret toplayanlara indirimli uygulanıyor.

TÜRMOB: Müşavirlik hizmetleri enflasyonu artıran unsur değildir

Öte yandan TÜRMOB’dan yapılan açıklamada, tarifenin bu haliyle uygulanamaz olduğu bildirildi.

Açıklamada yüksek enflasyonun mali müşavirlik asgari ücretlerini erittiğine dikkat çekilirken, bunun değişimine ilişkin yaklaşık 4 aydır sürdürülen çalışmanın Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek ve Bakanlık bürokratlarına iletildiği bildirildi.

Açıklamada asgari ücret tarifesinin yüzde 106 artırılması gerektiğinin hesaplandığına değinilerek, Bakanlığın enflasyonla mücadeleyi gerekçe göstererek yeniden değerlemenin üzerinde zam yapılmayacağını belirttiği vurgulandı ve “Ülkemizin enflasyonla mücadelesine saygı duymakla beraber, diğer meslek grupları için dikkate alınmamasına rağmen mali müşavirlik ücretlerinin enflasyonu artıran bir unsur olarak değerlendirilmesine katılmıyor ve 2024 yılı Tarifesinin bu haliyle uygulanabilir olmadığını düşünüyoruz” denildi.

Açıklamada tarifeye göre meslek mensuplarının iş yapabilmesinin mümkün olmadığı dile getirilerek, “Bu durum, mali müşavirlik ofislerin sürdürülebilirliğini de ciddi şekilde tehdit etmektedir. Ekonomik veriler ışığında tarifede yapılması gereken artış oranının yüzde 106 olduğu tüm bilimsel parametreler dikkate alınarak ortaya konulmuştur. Buna orana göre hazırlanan tarife taslağı E-Birlik Yazılımına yüklenmiş olup, meslek mensuplarımızın bu önerilen ücretlerin altında iş yapmamaları gerekmektedir. Mevcut tarifenin uygulanamaz hale geldiği konusunda fikir birliğine varılmış olup, tarifenin reformist bir bakış açısıyla, çağdaş ve uygulanabilir yeni bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü de paylaşmak isteriz” ifadeleri kullanıldı.