TÜRMOB’dan esnaf odalarına ‘muhasebe’ yetkisi veren tebliğe sert tepki

ANKARA (EKONOMİ)

Dün Ankara’da toplanan başkanlar önce Anıtkabir’i ziyaret ederken, ardından TÜRMOB Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız ile birlikte ortak basın açıklaması yaptılar. Tepki gösterilen tebliğ, basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerin defterlerinin bağlı bulundukları esnaf odaları tarafından da yapılabileceğini hükme bağlıyor.

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız düzenlemeleri yetki gaspı olarak nitelendirirken, yıllardır ücret tarifesi enflasyon karşısında eriyen mali müşavirlerin, şimdi de mesleğe yönelik kabul edilemez hukuksuz düzenlemelerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yıldız, vergi sisteminin temel taşı olan mesleğin; gelir yetersizliği, yetki gaspı, hukuka aykırı düzenlemeler ve ekonomik külfetlerle bunalmış durumda olduğunun altını çizdi.

“Kamu geliri azalır”

Muhasebenin bir işletmenin mali nitelikteki tüm işlemlerini standartlara uygun olarak yorumlayan uygulamalı bir bilim dalı olduğunu kaydeden Yıldız, mesleki yetkisi olmayan esnaf odalarına muhasebe ve beyanname yetkisi verilmesinin vergide eşitliği bozacağını, kayıt dışılığı artıracağını bildirdi.

Yanı sıra kamu gelirlerinin azalacağını dile getiren İrfan Hüseyin Yıldız, kamu yararı olmayan düzenlemenin hukuka, akla ve ülke menfaatlerine aykırı olduğunun altını çizdi.

Vergide adalet, şeffaflık ve kayıt dışılıkla mücadelenin mali müşavirlerin katkılarıyla olabileceğini vurgulayan Yıldız, “TÜRMOB, Odalar ve 135 bin kişilik meslek camiası olarak vergi sisteminde onarılmaz hasarlar yaratacak bu uygulamanın derhal yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yanlışa son verilmesi için tüm demokratik ve hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade eden Yıldız, “Beyanname imzalamak aslında devlet adına bir ön denetimdir. Dolayısıyla istisnasız her mükellefin beyannamesinin bu konuda uzman olan ve mesleki sorumluluğu bulunan mali müşavirler tarafından onaylanması gerekmektedir” diye konuştu.

“Herkes kendi işini yapsın”

Yıldız, “ Unutulmamalıdır ki muhasebe yapmak ve beyanname göndermek serbest muhasebeci mali müşavirlerin, tasdik yapmak da Yeminli Mali Müşavirlerin işidir. Bu fonksiyonların liyakatsiz ellere bırakılması da yetkilerin birbirine karıştırılması da yanlıştır. Herkes kendi işini yapmalıdır” dedi.

Son günlerde bazı menfaat gruplarının sınavsız ruhsat talebinde bulunduğuna da vurgu yapan İrfan Hüseyin Yıldız, ruhsatın telafi özlük hakkı gibi görülüp, ulufe olarak dağıtılamayacağını aktardı.