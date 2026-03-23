TÜRMOB’tan kripto düzenlemesiyle ilgili uyarı

CANAN SAKARYA / ANKARA

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, hazırladığı raporda şu uyarı ve tespitlerde bulundu:

Tevkifat yoluyla vergilemede bir mükellef tarafından yurt içindeki farklı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar (KVHS) üzerinden gerçekleştirilen işlemler sonucu oluşmuş kar ve zararların, birbirinden mahsubunun mümkün olup olmadığı kanunda açıkça belirtilmeli. Bu mümkün değil ise mükelleflere ihtiyari olarak gelir vergisi beyanı imkanı sunulmalı.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar kendi aralarında (gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar ile) yaptıkları kripto varlık satış - transfer işlemleri için Kripto Varlık Hizmet Vergisi açısından bir istisna öngörülmemiş olması, işlem maliyetlerinin önemli ölçüde artması sonucunu doğuracaktır.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların komisyon gelirlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığının kanun teklifinde açıkça belirtilmesi gerekir.

Sadece yurt içi Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen kazançlarda tevkifat uygulanması, yurt dışında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabii olmayan platformlarda yapılan işlemlerin ise beyana tabi olması, görüntüde yurt içi Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar açısından pozitif ayrışma gibi değerlendirilse de beyan takibi ve kontrolü noktasında etkin bir denetim altyapısı oluşmadığı müddetçe, yurt içindeki Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar açısından negatif rekabet eşitsizliği ortaya çıkaracaktır.

Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce iktisap edilmiş kripto varlıklara ilişkin bir geçici madde düzenlemesinin mutlaka yapılması gerekmektedir.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde aynı türden kripto varlık alım satımlarına ilişkin zarar mahsubu noktasında “aynı tür”ün tanımının Kanunda yer alması gerekmektedir.

Anayasaya aykırılık uyarısı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, düzenlemeyle kripto varlık işlem vergisi oranının tespitinde Cumhurbaşkanına, verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından ise Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verildiğini hatırlatarak, Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmesinin Anayasanın yetmiş üçüncü maddesinde yer alan “vergilerin yasallığı” ilkesine aykırı olduğunu bildirdi.