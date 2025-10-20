TÜRMOB’un yeni başkanı İrfan Hüseyin Yıldız oldu

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA

Oy verme öncesi yaptığı adaylık konuşmasında küresel sisteme eklemlenen Türkiye ekonomisinin ve kamunun işleyiş biçiminin taleplerinin sürekli değiştiğini belirten İrfan Hüseyin Yıldız, bu noktada meslek mensuplarından beklentilerin de değiştiğini söyledi.

Kamunun istediği bilgi ve belgelerdeki artışa bağlı olarak iş yükü ve angaryaların da arttığını kaydeden Yıldız, buna karşılık gelirin reel olarak azıldığını aktardı. Maliyetlerin katlanarak artmasına rağmen, hiçbir meslekte olmayan mali ve cezai sorumlulukların arttığının altını çizen Yıldız, “E-defter beratlarının geç yüklenmesi, tek düzen hesap planına aykırılıklar, iş görmezlik raporlarının süresinde onaylanmaması gibi nedenlerle, meslektaşa rücu edilen ağır özel usulsüzlük, usulsüzlük ve idari para cezalarıyla karşılaşıyoruz. Meslektaşlarımız, sadece fiziki olarak değil, moral olarak da çok yıpranıyorlar” dedi.

Meslek mensuplarının ölçüsüz ve hakkaniyetsiz olarak yüklenen mali ve cezai yükümlülüklerinin üst limite bağlanmasını isteyen İrfan Hüseyin Yıldız, sigortalanabilir mesleki risk uygulamasına geçilmesini önerdi.

Teknolojik gelişmelerin yakın zamanda elle muhasebe tutanları işsiz bırakma gibi yıkıcı etkisi olacağını belirten Yıldız, bu dönüşüme hazır olanların bunu fırsata çevirebileceğini anlattı.

Kartaloğlu: Vakit geçirmeden vergi reformu yapılmalı

Kuruluş yasasında yer alan iki dönem kuralı kapsamında, 8 yıldır sürdürdüğü TÜRMOB Başkanlık görevini bırakan Emre Kartaloğlu, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada vakit geçirmeden vergi reformu yapılması gerektiğini söyledi.

Genel Kurul konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapan Emre Kartaloğlu, meslek mensuplarının sorunlarını da kürsüye taşıdı.

Dünya ekonomisinde enflasyon oranlarının düşmesinin, Türkiye gibi sermaye girişine ihtiyacı olan ekonomilere olumlu yansımasının beklendiğini ifade eden Kartaloğlu, deprem felaketi ve erken emeklilik sistemi sonrası artan harcamaların, bütçe dengelerinde bozulmalara yol açtığını aktardı.

Kamu harcamalarındaki artışın dizginlenememesinin temel sebebinin, kamudaki tasarruf düzeyinin düşüklüğü ve artan faiz harcamaları olduğunu söyleyen Kartaloğlu, bütçe açığının etkin kamu harcamasıyla kontrol altına alınabileceğini dile getirdi.

“Vergi adaletini sağlayan vergi reformu”

2026 bütçesinde toplanması öngörülen verginin GSYH’nın yüzde 18’ine karşılık geldiğine vurgu yapan Emre Kartaloğlu, kamu harcamalarının payının yüzde 24.5, faizin payının ise yüzde 3.5 olduğunu belirtti.

Sağlıklı ve sürdürülebilir vergi gelirlerini, maliye politikasının olmazsa olmazı olarak nitelendiren Kartaloğlu, vakit geçirilmeksizin vergi reformu yapılması gerektiğini belirtti. Kartaloğlu reformun; vergiyi tabana yayan, kayıt dışılıkla mücadeleyi önceleyen, haksız rekabeti engelleyen, mükellef haklarını gözeten ve vergi adaletini sağlayan bir yapıda olması gerektiğini anlattı.

Meslek camiasının, bunun yanı sıra sürdürülebilirlik, inoıvasyon, eğitim politikasının şekillenmesi, ikiz dönüşüm gibi alanlardaki reformları hayata geçirilmesi sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu dile getiren Emre Kartaloğlu, “Hukuk güvenliğine öncelik vererek ve haksızlığa uğranıldığında adaletin mutlaka gerçekleşeceği inancını sağlayarak yatırım ortamı iyileştirilmeli ve bu sayede ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli doğrudan sermaye yatırımlarının yolu açılmalıdır” dedi.

“Sıkı para politikası hukuk reformuyla desteklenmeli”

Kartaloğlu; kamu maliyesi hedeflerinin tutturulmasında, vergi gelirlerinin toplanmasında önemli bir rol oynayan meslek mensuplarımızın olağanüstü özveri, gayret ve katkıları hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirtti.

Enflasyonla mücadele kapsamındaki sıkı para politikasını desteklediklerini ifade eden Emre Kartaloğlu, bu çabaların hukuk reformları ile desteklenmesi halinde daha çabuk sonuç verebileceğini kaydetti.

Alınan önlemlere rağmen vergi gelirlerinin arzu edilen düzeyde artmadığını bildiren Kartaloğlu, bunun bir nedeninin meslek mensuplarına gereken önem ve değerin gösterilmemesi olduğunu söyledi.

“Vergi oranı artmadan da vergi geliri artabilir”

Vergi oranlarını artırmadan, yeni vergi getirmeden de vergi gelirlerinin artabileceğini dile getiren Kartaloğlu, bunun yolunun mensuplarının moral/motivasyonunu yükseltmek olduğunu ifade etti.

Görev döneminde kamu kurumlarıyla diyalog halinde çalıştıklarını kaydeden Emre Kartaloğlu, yeni kazanımlara ihtiyaç olduğunu anlattı.

Meslek mensuplarının mevcut tarifeleriyle vergi gelirlerinin artmasının mümkün olmadığını söyleyen Emre Kartaloğlu, yeşil pasaport taleplerinden de bahsetti. Kartaloğlu, tahsil edilemeyen KDV’nin ödenmesi, yüksek e-defter cezalarının düzeltilmesi, stajyerlere prim desteği sağlanması gibi taleplerde bulundu.

Emre Kartaloğlu, 2016-2019 döneminde saymanlık yaptığı TÜRMOB’da 2019-2025 döneminde Genel Başkanlık görevini yürüttü.

İrfan Hüseyin Yıldız kimdir?

1962 yılında Tunceli’de doğan İrfan Hüseyin Yıldız, 1985’te Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunda göreve başlayan Yıldız, bir süre özel bir şirkette çalışan Yıldız, 30 yıldır bağımsız denetim faaliyetleri yürütüyor. TÜRMOB’da Disiplin Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Saymanlık görevleri yürüten İrfan Hüseyin Yıldız, son olarak Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.