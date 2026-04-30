“Turquality sadece raf ürünü değil, B2B’de de marka var”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Turquality programının asıl gücünün, Türk firmalarının hangi modelde çalışırsa çalışsın, küresel ölçekte tercih edilen, güven duyulan ve sürdürülebilir değer üreten markalara dönüşmesini desteklemesi olduğunu söyleyen Çam, markalaşmanın yalnızca B2C, yani doğrudan son tüketiciye satış yapan şirketlere özgü bir alan olmadığını vurguladı. Genel algıda marka denildiğinde çoğu zaman perakende rafındaki ürün, reklam kampanyaları ve son kullanıcıya dönük görünürlüğün akla geldiğini belirten Çam, “İş dünyasında satış yalnızca B2C’den ibaret değil. B2B, yani şirketten şirkete satış modeli de en az bunun kadar güçlü bir marka inşası gerektiriyor. Dolayısıyla Turquality’nin hedefi yalnızca raflarda görünen B2C markaları büyütmek değil, aynı zamanda dünya çapında tercih edilen, güven üreten, sürdürülebilir iş ilişkileri kurabilen Türk şirketlerini güçlendirmek. Bu şirket ister B2B çalışsın, ister B2C, isterse B2B2C modeline yaklaşsın, eğer müşterisi nezdinde bir tercih nedeni haline gelmişse, orada zaten markalaşma başlamış demek” ifadelerini kullandı.

Günümüzde en güçlü modellerden birinin B2B2C yaklaşımı olduğunu söyleyen Çam, bir firmanın doğrudan son tüketiciye satış yapmasa bile, müşterisiyle birlikte son kullanıcıya dokunan bir görünürlük ve değer zinciri oluşturabildiğinin altını çizdi. “Markasız ihracat” ifadesinin yanlış olduğunu dile getiren Çam, “Markasız ihracat yoktur, marka farkındalığı henüz görünür hale gelmemiş ihracat vardır" dedi.