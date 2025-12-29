TÜRSAB/Bağlıkaya:OVP hedeflerine ulaşıldı

Bağlıkaya, 2025 Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin 47,2 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi ağırladığını, yurt dışında yaşayan vatandaşların ve ziyaretçilerin de eklenmesiyle bu sayının 55,6 milyonu aştığını ifade etti.

Son yıllarda sezonun kasım ayına kadar uzadığı düşünüldüğünde, Orta Vadeli Program'da 2025 için belirlenen 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedeflerine ulaşılacağının görüldüğünü dile getiren Bağlıkaya, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası, zengin mutfağı ve misafirperverliğiyle Türkiye'nin önemli bir rekabet avantajına sahip olduğunu vurguladı.