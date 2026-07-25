Turunçgil ihracatı yılın ilk yarısında 911 milyon doları aşarak rekor kırdı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2026'nın ocak-haziran döneminde 807 bin 114 ton turunçgil dış satımı yapıldı.

En çok mandalina ihraç edildi

Geçen yılın ilk yarısında 518 milyon 768 bin dolarlık dış satım yapan sektör, ihracatı bu yılın aynı döneminde 911 milyon 35 bin dolara çıkardı.

Ocak-haziran döneminde en çok ihraç edilen ürün 532 milyon 309 bin dolarla mandalina oldu.

Mandalinayı 213 milyon 383 bin dolarla limon, 110 milyon 430 bin dolarla portakal, 54 milyon 659 bin dolarla greyfurt, kalanını da diğer turunçgil ürünleri takip etti.

Söz konusu dönemde Irak'a 357 milyon 289 bin dolar, Rusya'ya 235 milyon 615 bin dolar, Ukrayna'ya 47 milyon 288 bin dolar, Polonya'ya 41 milyon 203 bin dolar, Romanya'ya ise 36 milyon 265 bin dolar turunçgil dış satımı yapıldı.

"Pazarlarda ürünlerimiz tutuluyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgilin yaş meyve sebze ihracatında stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Turunçgilin, ürün kalitesi, üretim standartları ve ambalajlamayla öne çıktığını ifade eden Kaçmaz, sektörün, yılın ilk yarısında ihracatta önemli performans gösterdiğini belirtti.

Türkiye'de üretilen turunçgilin birçok pazarda alıcısının olduğuna dikkati çeken Kaçmaz, "Geçen yılın ilk yarısında 518 milyon dolar döviz girdisi elde etmiştik. Bu yılın aynı döneminde 911 milyon 35 bin dolarlık dış satım yaptık. Bu da şunu gösteriyor ki pazarlarda bizim ürünümüz kalitesiyle, tadıyla ve lezzetiyle tutuluyor." diye konuştu.

"Yeni dönemde ürün miktarında artış bekliyoruz"

Kaçmaz, küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen ocak-haziran döneminde yaptıkları ihracatın sevindirici olduğunu dile getirdi.

Turunçgilde yeni sezonun eylül, ekim aylarında başlayacağını hatırlatan Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde ürün miktarında artış bekliyoruz. Çiçek durumu gayet iyi. Sıcaklık ve başka türlü doğal afet yaşamazsak bu yıl da rekoltede fazlalık bekliyoruz. Ürün kalitesinde iyileşme var, onu gözlemliyoruz. Diğer taraftan ülkemizin biyolojik mücadeleye geçmesi de çok önemli bir etken. Artık herhangi bir kalıntı sorunu yaşamıyoruz. Bu da turunçgil ihracatımızın gelişmesinde önemli faktörlerden birisi. İnanıyoruz ki Türk narenciye sektörü yine dünya pazarlarındaki yerini koruyacak. Var olan ihracatımızı da yapılan bu çalışmalarla daha yüksek yerlere taşıyacağız."