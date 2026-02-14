TUSAF Başkanı Mesut Çakmak: Türkiye olarak düşük gelirli ülkelerin gıda güvencesiyiz

HÜSEYİN GÖKÇE / ANTALYA

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da bir süredir TMO’nun da desteğiyle un fiyatlarının artmadığını, Ramazan ayında da artış olmaması için çalıştıklarını söyledi.

TUSAF tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen kongre, İklim Dayanıklılığı ve Ticaretin Geleceği temasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan TUSAF Başkanı Mesut Çakmak, Türkiye’nin dünyanın un ambarı olduğunu belirterek, “Sadece ülkemizin değil, düşük gelirli ülkelerin de gıda güvencesiyiz” diye konuştu.

Yüksek finansman maliyeti, küresel korumacılık ve dengesizliklere rağmen arz güvenliğini sağlamaya devam ettiklerinin altını çizen Çakmak, “Keyfi ambargolar yüzünden önemli pazarlar kaybettik” dedi.

Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözlerini hatırlatan Mesut Çakmak, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Ekim ayından bu yana una zam yapılmadığına değinen Çakmak, asgari ücret zammı ve diğer maliyet artışlarını da şu an için fiyatlara yansıtmamaya çalıştıklarını bildirdi.

“Tavuk ihracatı, arka arkaya 3 zam nedeniyle yasaklandı”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da Türkiye ekonomisinin ticaret savaşları, ekonomik kırılganlıklar ve korumacılığın arttığı bir dönemde önemli bir büyüme başarısı gösterdiğini kaydetti. Büyüme performansında ihracatın, ihracatta da un sanayicilerinin önemli katkısı bulunduğuna değinen Gürcan, tarımsal ürün ihracatının 32,6 milyar dolara kadar çıktığını, toplam ihracat içinde tarımın payının da önemli artış gösterdiğini söyledi. Un fiyatlarının TMO’nun da gayretleriyle zamlanmadığını ifade eden Mahmut Gürcan, “Ramazan ayında da fiyatlarda artış olmaması için gayretlerimiz sürüyor” diye konuştu. Gürcan, tavuk eti fiyatlarının yılbaşından bu yana üç kez zamlanması üzerine ihracat yasağı geldiğine dikkat çekti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise Ofis olarak hem ülke ihtiyaçlarını hem de sektör taleplerini birlikte değerlendirdiklerini söyledi. Dinamik bir karar alma süreçleri bulunduğunu ifade eden Güldal, sektörün tüm paydaşları için sözleşmeli üretimin çok önemli olduğunu aktardı. Güldal, küresel gelişmelere ve iklime doğrudan müdahale şansları olmamasına rağmen, planlamanın çok önemli bir değere sahip olduğunu bildiri.