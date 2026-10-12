TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: KAAN’ı inşallah bu yıl uçuracağız

Kastamonu Üniversitesinde gerçekleştirilen "Genç Nesille 6. Nesil" programına TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu konuşmacı olarak katıldı. Akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Demiroğlu, TUSAŞ’ın yürüttüğü projelerle ilgili bilgiler verdi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Demiroğlu, TUSAŞ’ın staj imkanları ve işe alım süreçlerini anlattı.

"Uzay şartlarında test edebiliyoruz"

TUSAŞ’ın önemli bir üretim kapasitesine sahip tesisinin olduğunu belirten Demiroğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız çeşitlilikte üretim kabiliyetine sahip bir kampüsümüz var. Bu kampüste şu an 5. Nesil KAAN üretiliyor, tasarlanıyor, test ediliyor. İleri eğitim uçağı HÜRJET tasarlandı, üretildi, şimdi seri üretime geçiyor. HÜRKUŞ da öyle, silahlı versiyonu da var. HÜRJET’in de silahlı konfigürasyonu da istenildiğinde yapılacak. ATAK, GÖKBEY üretiliyor, tasarlanıyor. ANKA, AKSUNGUR, ANKA-3, ŞİMŞEK, SÜPER ŞİMŞEK hepsi aynı şekilde. TÜRKSAT-6A, İMECE, GÖKTÜRK, haberleşme uyduları, gözetleme uydularının hepsi bu tesislerde hem tasarlanabiliyor hem üretilebiliyor hem de test ediliyor. Uzay şartlarında test edebiliyoruz" dedi.

"Güçlü olmazsanız ancak ayakta kalabiliyorsunuz"

Güçlü kalmak için üretimin şart olduğunu belirten Demiroğlu, "Bu kuruluş, öncesi var ama asıl hamleyi son 20 yılda, hatta son 10 yılda yaptı. Neden bu hamleyi yaptı, çünkü yapmamız gerekiyor. Çünkü başka çaremiz yoktu. Dünya konjoktüründe içinde bulunduğumuz dünyada, sağımız, solumuz, üstümüz, altımız, her tarafımız ateş çemberi. Ben bu konferansı rahatlıkla verebiliyorsam, siz okullarınızda rahatlıkla okuyabiliyorsanız, gece evinize veya yurtlarınıza gidip endişe duymadan uyuyabiliyorsanız güçlü olmak zorundasınız. Bu coğrafyada başka çaremiz yok. Güçlü olmazsanız ancak ayakta kalabiliyorsunuz. Irak’ı, Suriye’yi gördük. Bizim de görevimiz Türkiye’yi, içimizde bulunduğumuz coğrafyada güçlü olarak tutabilmek. Onun için biz de elimizden geleni yapmak durumundayız. Bizim de TUSAŞ olarak yaptığımız bunlar" diye konuştu.

"İyiyiz ama daha iyi olmak zorundayız"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Demiroğlu, "Havada, karada, denizde, uzayda, siber dünyada çalışıyoruz. ‘Sadece ben bu işi yaparım’ bitti. Öyle bir şey yok. Bir alanda çok iyi olmak zorundasınız, birçok alanda da iyi olmak zorundasınız. Artık dünya böyle. Artık ikinci yabancı dili soruyoruz. Bu konuyu bileceksin, diğer konuda işini yapacak kadar haberdar olacaksın. Biz havadan havaya konuşurken, yerle de irtibat kurmak zorundayız. Çünkü başka türlü başarılı olamayız. 6. nesil geldi. Bu alanda çalışıyoruz, iyiyiz ama daha iyi olmak zorundayız. Sizler de daha iyi olmak zorundasınız, bayrağı sizler devralacaksınız" şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında TUSAŞ’taki staj imkanları ve işe alımlarda birçok kriteri değerlendirdiklerini söyleyen Demiroğlu, birçok kriteri değerlendirdiklerini belirtti. Demiroğlu, Kastamonu Üniversitesiyle de yapacakları bir protokol ile başarılı öğrencilerin staj programına alınmasını hedeflediklerini söyledi.

"KAAN’ı inşallah bu yıl uçuracağız"

KAAN’ı yaparken TÜBİTAK’ın da büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Demiroğlu, "KAAN iyi durumda, hatta ellerinizden öper diyebilirim. KAAN’ı inşallah bu yıl uçuracağız. KAAN şu an Türkiye’de havacılık alanında yaptığımız en yerli proje diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından Demiroğlu’na teşekkür belgesi ve tablo hediye edildi.