TUSAŞ, Türkiye’nin Ar-Ge liderliğini korudu



Ekonomi ve İş Kültürü Portalı TurkishTime tarafından gerçekleştirilen "Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 500 Şirketi - Ar-Ge 500 2024" araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları sıralamasında ilk sıradaki konumunu sürdürdü.

Faaliyetlerini 102 Ar-Ge projesiyle sürdüren TUSAŞ, 4 bin 855 kişilik Ar-Ge istihdamı ve 51,5 milyon liralık Ar-Ge harcamasıyla Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesine yön veren şirketler arasında yer aldı. Ar-Ge’yi stratejik bir büyüme alanı olarak ele alan TUSAŞ, havacılık ve uzay alanındaki mühendislik yetkinliğini ileri taşımayı ve yüksek katma değerli teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, yürüttüğü projelerle Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisinde küresel rekabet gücünü artırmayı ve yerli-milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürüyor.