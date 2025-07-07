TÜSEDAD çiğ süt için tavsiye fiyatını açıkladı

Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından üç ayda bir yayımlanan çiğ süt tavsiye fiyatı temmuz ayına girilmesine rağmen açıklanmadı.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) bir litre soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının en az 21 lira olması gerektiğini açıkladı.

TÜSEDAD tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu fiyat, tercihe bağlı bir artış değil, artan yem, enerji, işçilik ve bakım maliyetleri karşısında üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına ekonomik bir zorunluluktur.

Unutulmamalıdır ki: Üretici üretmezse, Gıda sanayi işleyemez, Lojistik sektörü taşıyacak ürün bulamaz, Perakende zincirleri raflarını dolduramaz, Tüketici sağlıklı ve yerli gıdaya erişemez, İthalat zorunluluğu artar, Ekonomik denge bozulur.

Önerdiğimiz 21 TL/LT’lik fiyat: Üreticinin ayakta kalması, sanayicinin hammaddeye erişimi, Tüketicinin yerli ve güvenli süt ürünlerine ulaşımı için bir denge fiyatıdır. Bu fiyat, ne bir refah vaadi ne de kısa vadeli kazanç hedefidir.

Ancak, uzun süredir zarar eden üreticinin umut ve motivasyonunu koruyabilecek, ülkemizin gıda zincirinin en kritik halkasını güçlendirebilecek bir adımdır.

Bu adım, aynı zamanda devletimizin, sanayimizin ve tüketicimizin, bu ülkenin üreten çiftçisinin arkasında olduğunu gösterme fırsatıdır. Bizler üretmeye devam etmek istiyoruz. Üretmek, yalnızca çiftçinin değil; toplumun, sanayinin ve devletin ortak sorumluluğudur.”