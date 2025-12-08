TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 15 Aralık’tan itibaren çiğ süt için uygulanması gereken taban fiyatı açıkladı. Dernek, sürdürülebilir üretim ve tarımsal faaliyetlerin devamı için çiğ süt fiyatının en az 27 TL/litre olması gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, daha önce sıcak çiğ süt üretim maliyetinin 23,09 TL/litre olarak hesaplandığı hatırlatıldı. %3,6 yağ ve %3,2 protein oranına sahip süt için önerilen 27 TL’lik fiyatın, soğutma ve hizmet bedelleri eklenerek değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Gıda güvenliği ve sanayide zincirleme risk vurgusu

Açıklamada, süt üretiminin yalnızca çiftçiyi değil; gıda sanayi, yem sanayi, veterinerlik hizmetleri, lojistik, perakende, enerji ve finans gibi geniş bir ekosistemi beslediği, bu nedenle üretimde yaşanacak aksamanın gıda güvenliği, sanayi kapasitesi, istihdam ve tüketici erişimi üzerinde zincirleme etki yaratacağı ifade edildi.

TÜSEDAD yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Bu fiyat ne bir refah vaadi ne de kısa vadeli kazanç hedefidir. Ancak, uzun süredir zarar eden üreticinin umut ve motivasyonunu koruyabilecek, ülkemizin gıda zincirinin en kritik halkasını güçlendirebilecek bir adımdır. Bu adım, aynı zamanda devletimizin, sanayimizin ve tüketicimizin, bu ülkenin üreten çiftçisinin arkasında olduğunu gösterme fırsatıdır. Bizler sütü, eti üretmeye devam etmek istiyoruz. Üretmek, yalnızca çiftçinin değil toplumun, sanayinin ve devletin ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verildi.