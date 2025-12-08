  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu
Takip Et

TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu

TÜSEDAD, çiğ süt üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle çiğ süt fiyatının 15 Aralık itibarıyla en az 27 TL/litre olması gerektiğini açıkladı. Açıklamada, daha önce sıcak çiğ süt üretim maliyetinin 23,09 TL/litre olarak hesaplandığı hatırlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu
Takip Et

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 15 Aralık’tan itibaren çiğ süt için uygulanması gereken taban fiyatı açıkladı. Dernek, sürdürülebilir üretim ve tarımsal faaliyetlerin devamı için çiğ süt fiyatının en az 27 TL/litre olması gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, daha önce sıcak çiğ süt üretim maliyetinin 23,09 TL/litre olarak hesaplandığı hatırlatıldı. %3,6 yağ ve %3,2 protein oranına sahip süt için önerilen 27 TL’lik fiyatın, soğutma ve hizmet bedelleri eklenerek değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Gıda güvenliği ve sanayide zincirleme risk vurgusu

Açıklamada, süt üretiminin yalnızca çiftçiyi değil; gıda sanayi, yem sanayi, veterinerlik hizmetleri, lojistik, perakende, enerji ve finans gibi geniş bir ekosistemi beslediği, bu nedenle üretimde yaşanacak aksamanın gıda güvenliği, sanayi kapasitesi, istihdam ve tüketici erişimi üzerinde zincirleme etki yaratacağı ifade edildi.

TÜSEDAD yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Bu fiyat ne bir refah vaadi ne de kısa vadeli kazanç hedefidir. Ancak, uzun süredir zarar eden üreticinin umut ve motivasyonunu koruyabilecek, ülkemizin gıda zincirinin en kritik halkasını güçlendirebilecek bir adımdır. Bu adım, aynı zamanda devletimizin, sanayimizin ve tüketicimizin, bu ülkenin üreten çiftçisinin arkasında olduğunu gösterme fırsatıdır. Bizler sütü, eti üretmeye devam etmek istiyoruz. Üretmek, yalnızca çiftçinin değil toplumun, sanayinin ve devletin ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verildi.

İhracat iklimi kasımda değişim göstermediİhracat ikliminde iyileşme devam ediyorEkonomi

 

Lando Norris kimdir? 2025 Formula 1 şampiyonu Lando Norris kaç yaşında, nereliLando Norris kimdir? 2025 Formula 1 şampiyonu Lando Norris kaç yaşında, nereliGündem

 

Ekonomi
Bakanlık ifşa etti: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ifşa etti: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
İhracat iklimi kasımda değişim göstermedi
İhracat iklimi kasımda değişim göstermedi
Kasımda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Paslanmaz çelik sektörü tetikte: 1 milyon çalışan bakanlıktan gelecek haberi bekliyor
Paslanmaz çelik sektörü tetikte: 1 milyon çalışan bakanlıktan gelecek haberi bekliyor
19 serbest bölgeden yapılan ihracat kasımda yüzde 2,7 arttı
19 serbest bölgeden yapılan ihracat kasımda yüzde 2,7 arttı
Tapuda 2026 alarmı: Harç tutarı 360 bin liraya ulaşacak
Tapuda 2026 alarmı: Harç tutarı 360 bin liraya ulaşacak