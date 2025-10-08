TÜSEDAD’tan süt tozu ve tereyağ ithalatına ilişkin açıklama: Süt sektörü algı ile yönetilemez

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) süt sektörü ile ilgili iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, çiğ süt fiyatlarının üreticinin maliyetlerini karşılamadığını dikkat çekilerek üreticilerin üretimden çıkmak zorunda bırakıp damızlık hayvanların kesime gitmesine neden olduğu kaydedildi.

TÜSEDAD’tan süt tozu ile ilgili tağşiş uyarısı geldi

TÜSEDAD’ın açıklaması şu şekilde:

"Bu olumsuzluğu gidermek ve sektörün daha da kötüye gitmesini önlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız, Et ve Süt Kurumumuz aracılığıyla üreticilerimizi korumak ve zaten maliyetin altında sütünü satmak zoruna kalan üreticilerimizin daha da dibe vurmasını bir nebze olsun önlemek üzere süt tozu regülasyonu uygulamaktadır.

Bu kapsamda üretilen süt tozlarının satışının tamamında ihraç kaydı bulunmaktadır. Nitekim dünya krema fiyatlarının artmasına bağlı olarak süt tozu fiyatları da yükselmiş dolayısıyla süt tozunun ihracı da avantajlı hale gelmiştir. Burada önemli olan noktalardan birisi de ilgili birimlerin yurt içinde üretilen süt ürünlerinin yağ kompozisyonlarını denetlemesidir. Çünkü süt kremasının fiyatının yükselmesi nedeniyle kremanın ayrıca satıldığı ve süt ürünlerinin içerisine bitkisel yağ ve iç yağı katılarak tağşiş yapılabileceğine de dikkat edilmelidir.

Tereyağı ithalatı iddiaları

Tereyağı ithalatının kapalı olması ve ihracatının da açık olması üreticileri ve süt fiyatlarını destekleyen diğer uygulamalardandır. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve ona bağlı Et ve Süt Kurumumuzun bu konulara hâkim olması ve titizlikle piyasayı yakından takip ediyor olması biz üreticilerin büyük güvencesi olmaya devam edecektir.

Son dönemde yaşanan şap ve üç gün hastalığı nedeniyle süt arzında bir azalma meydana gelmiş, bu durum ise sıcak çiğ süt fiyatının olması gereken seviyelerine ulaşabileceği yönünde beklentileri artırmış, üreticilerimizin üretime devam etme umutlarını yeşertmiştir.

Ancak son günlerde sektörde oluşturulmaya çalışılan algıyla, regülasyon kapsamında üretilen süt tozlarının yurt içinde satılacağı ve tereyağı ithalatının açılacağı yönünde iddialar gündeme getirilmektedir.

“Algı yaratılmaya çalışılıyor”

Yetkililer ile yaptığımız görüşme neticesinde bu duyumların tamamen algı yaratmaya yönelik olup gerçeği yansıtmadığı ve böyle bir uygulamanın gerçekleşmesinin şu anki piyasa şartlarında mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, üreticilerimizin ve sanayicilerimizin bu tür asılsız ve manipülatif duyumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz."