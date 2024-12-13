TÜSİAD, 17 Aralık'ta e-ticaret lojistiği raporunu kamuoyuna sunacak

Etkinlik kapsamında, e-ticaret sektörünün son yıllarda yaşadığı değişim ve buna bağlı olarak lojistik operasyonlarında yaşanan dönüşüm ele alınacak. PwC tarafından hazırlanan “E-Ticaret Lojistiğinde Sorunlar ve Politika Önerileri” başlıklı rapor konferansta kamuoyu ile paylaşılacak. Konferans sektörün önemli isimlerini bir araya getirecek.

Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Ulaştırma ve Lojistik Çalışma Grubu Başkanı Nilgün Keleş yapacak.

Açılışın ardından PwC Kıdemli Müdürü Onur Gültekin tarafından, “E-Ticaret Lojistiğinde Sorunlar ve Politika Önerileri Raporu”nu sunacak. Amazon Türkiye’nin ana sponsorluğunda, Boyner Holding ve Sertrans Logistics’in sponsorluğuyla hazırlanan rapor e-ticaret lojistiği sektörünün, başta depolama alanında olmak üzere mevcut durum analizi ve gelişim alanlarına ilişkin politika önerileri içeriyor.

Etkinlikte Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı “Perakendenin Güç Merkezi: Lojistikle Dönüşen Alışveriş Deneyimi” başlığı altında Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın sorularını cevaplandıracak.



“Sınırları Kaldıran Ticaret: E-Ticarette Global Dönüşüm ve Stratejiler” başlıklı ilk panel oturumunun moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar yapacak. Horoz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Keleş ve Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Deniz Rekkali oturuma konuşmacı olarak katılacak.

Günün ikinci panel oturumu ise Ekonomi Gazetesi Koordinatörü ve Sürdürülebilirlik Editörü Didem Eryar Ünlü’nün moderasyonunda gerçekleşecek. “Lojistiğin Geleceği: İnsana, Teknolojiye ve Yeşil Dönüşüme Yatırım Yapma Zamanı” başlıklı bu oturumun konuşmacıları ise; Boyner Büyük Mağazacılık Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Anıl Haşimoğlu, Wilat Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Semra Özcan, Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı ve LODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Tunçalp olacak.