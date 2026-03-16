TÜSİAD Başkanı Diren'den Bakan Kacır’a ziyaret

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret etti.

Diren, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret ederek sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve ülkemiz ekonomisine yansımalarını değerlendirdik. Sanayimizin teknolojik yetkinliğini artıracak adımlar, dijital ve yeşil dönüşüm ve girişimcilik ekosistemine ilişkin görüşlerimizi paylaştık. Sayın Kacır’a teşekkür ederiz.”