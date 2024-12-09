TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması! "Makul" bir seviyeyi işaret etti

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Bloomberg HT’nin sorularını cevapladı. Turan, 2025 yılının da kolay bir yıl olmayacağını söylerken, enflasyonun tek haneye düşmeden problemlerin çözülme şansı olmadığını söyledi.

Faiz indirim sürecinin önümüzdeki dönem başlayacağını tahmin eden Turan, TCMB’nin 2025 yıl sonu enflasyon hedefi iyimser bulduğunu sözlerine ekledi.

"Faiz indirimlerine Ocak’ta da başlanılabilir"

Turan, “Ekonomiyi sadece para politikası ile yönetemeyiz, mali taraf ile desteklenmeli. Vergi ve kayıtdışında yoğunlaşmamız lazım. Kamudaki tasarrufa odaklanamız lazım. Faiz indirimlerine Ocak’ta da başlanılabilir, Aralık enflasyonunu görmeliyiz. Aylık yüzde 1,5 - 2 seviyesindeki enflasyonu birkaç ay görmeliyiz. Gördüğüm kadarıyla sembolikte olsa Aralıkta bir indirim başlayabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

"Asgari ücreti belirleyenler makul bir yerde anlaşabilir"

Asgari ücret hakkında değerlendirmede bulunan Turan, “Asgari ücret belirleyen işçi ve işveren sendikaları ile devletin bir araya gelip ben makul bir yerde anlaşabileceklerini tahmin ediyorum.” dedi.