TÜSİAD Başkanı Turan: Acı reçeteyi hissediyoruz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, CNBC-e’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, TÜSİAD olarak Instagram'ın kapatılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Uygulanan programı desteklediklerini ifade eden Orhan Turan, para politikasına ilişkin, "Faiz indirimini konuşmak için biraz erken" diye konuştu. Orhan Turan, "Acı reçeteyi hissediyoruz" açıklamasını yaptı.

Turan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Belirsizliğin çok olduğu bir dönemden geçiyoruz. Trump'ın kazanması durumunda Rusya-Ukrayna savaşının biteceği konuşuluyor. Suudi Arabistan'da çok ciddi bir potansiyel var. Orta Doğu Türkiye ihracatı için önemli. Türkiye, Bangladeş'le değil Fransa ile rekabet etmeli. Avrupa ile kötü olma şansımız yok. İhracatımızın yüzde 50'sini oraya yapıyoruz. Bizim en önemli sorunlarımızdan biri faktör verimlilikte artış olmaması.

TUSİAD olarak uygulanan politikaları destekliyoruz. Türkiye'nin en büyük önceliği enflasyonla mücadele. Biz enflasyonu tek haneye düşüremediğimiz sürece hiçbir şey yapma şansımız yok. Program hazırlanırken ekonomi kurmayları yaklaşık 70 ülkenin dezenflasyon sürecinin incelendiğini ve sabredilmesi gerektiğini anlattı. Para ve maliye politikalarının ardından yapısal reformlar gelmedi. Resesyona girmeden düşük büyüme ile bu süreci aşabiliriz.

Hukuk, eğitim, tarım, sanayi, istihdam gibi alanlarda reform yapmak zorundayız. Instagram'ın kısıtlanmasını doğru bulmuyorum. Kanunlara uyulmuyorsa orada belli yaptırımlar uygulanabilir. Topyekün kapatmayı doğru bulmuyoruz.

Son iki yılda iş dünyasında finansman ve insan kaynağı sıkıntısı var. Nitelikli insan kaynağı yaratamazsanız katma değer oluşturamıyorsunuz.

Faiz indirimini konuşmak için biraz erken. TCMB'nin yıl sonu hedefini ümit ediyorum yakalarız. 2025'te enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmek zor. Acı reçeteyi hissediyoruz."