TÜSİAD Başkanı Turan: Kaynaklarımızı bilime yatırmalıyız

TÜSİAD heyeti, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığında Silikon Vadisi’nde temaslarda bulundu. Silikon Vadisi’nde teknoloji şirketlerini ziyaret eden heyet, TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı üyelerinin yanı sıra çok sayıda yatırımcı ve girişimciyle bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Dijitalleşme ve teknolojideki muazzam ilerlemenin hayatın tüm alanlarına uzanacak etkilerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Dijital altyapı yatırımlarını tamamlamalı, iş dünyamızı ve tüm toplumumuzu dijital çağın yetkinlikleri ile donatmalıyız. Kaynaklarımızı Ar-Ge’ye, teknolojiye, bilime, inovasyona ve eğitime yatırmalıyız. Bu amaçlar doğrultusunda, Silikon Vadisi’nde çalışan profesyonellerle, girişimcilerle ve yatırımcılarla düzenli olarak temas kurmayı, teknolojide eğilimleri ve yatırım ortamını yerinde görmeyi çok önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor”

Ziyaret kapsamında Stanford Üniversitesi’nde deprem ve teknoloji odaklı çözümlerin ele alındığı geniş katılımlı bir konferans düzenlendi. Konferansta Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremin bilimsel değerlendirmesini, Türkiye’de deprem riskini, depremlerin yıkıcı etkisini azaltacak mühendislik teknikleri konusunda araştırmaları, afet çalışmaları konularında teknolojiye dayalı çözümleri ele alındı.

TÜSİAD Başkanı Turan, açılış konuşmasında, “Bilimin ışığında gerekli hazırlıkları hızla tamamlarsak, afetler başımıza geldiğinde olumsuz etkilenme seviyemiz de azalacaktır.” dedi.

TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı tarafından organize edilen konferansta akademisyenleri ve teknoloji alanında çalışan uzmanları ve girişimcileri dinleyerek yeni fikirlerin, yeni araştırmaların duyulmasına aracı olduklarını ifade eden Turan, “Bir deprem ülkesi olduğumuzu unutmamak ve unutturmamak için sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor. Bunu her açıdan yaşamsal bir mesele olarak görüyoruz,” diye konuştu.

Yatırım ortamı konusunda görüşmeler yapıldı

TÜSİAD heyeti Silikon Vadisi’nde teknoloji trendleri ve yatırım ortamı konusunda görüşmeler yaptı.

20-21 Mart tarihlerinde temaslarda bulunan heyet üyeleri, ayrıca, Türk asıllı girişimciler, risk sermayesi yatırımcıları, Stanford Üniversitesi’nde akademisyenler ve bilim insanlarıyla buluştu, teknoloji trendleri ve yatırım ortamı konusunda görüşmeler yaptı. 2017 yılında kurulan TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı, çoğu San Francisco bölgesinde yerleşik, 450 üzerinde yönetici, girişimci, yatırımcı, bilim insanı, mühendis ve profesyonelden oluşuyor. TÜSİAD üyesi Ayşegül İldeniz’in başkanlığını yaptığı TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı’nın amacı Türkiye’yle Silikon Vadisi arasında köprü oluşturmak, TÜSİAD’ın dijital ekonomi, sanayide dönüşüm ve girişimcilik çalışmalarına katkı sağlamak ve Türk iş dünyası olarak Silikon Vadisi’nde varlık gösterebiliyor.