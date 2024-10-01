TÜSİAD Başkanı Turan: Merkez Bankası faizi bu yıl 250 baz puan indirebilir

TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı 'Dönüşen Rekabette Yıkıcı Güç' temasıyla düzenleniyor. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, konferansta CNBC-e'nin sorularını yanıtladı.

"İkiz dönüşüme hazırlanan şirketlere daha fazla kaynak ayırmalıyız"

Konferansa ilişkin konuşan Turan şunları söyledi:

"Rekabeti dünya genelinde yoğun hissediyoruz. Dünyanın her tarafında yoğun rekabet yaşanıyor. Burada da teknoloji ön plana çıkıyor. Artık işimizin herhangi bir sürecini teknolojiyi koymadığımız zaman Türkiye olarak rekabet etme şansımız yok. Şirket rekabet koşullarını kendi lehine çevirmek için teknoloji yatırımı yapmak zorunda. KOBİ’ler, gelecekte var olmak için teknolojiye yatırım yapmalı. Şirketler gelecekte var olmasını istiyorsak mutlaka teknolojiye finansman kaynağı bulup yatırım yapmak zorundayız. Artık Türkiye'de teşvikleri belki de herkese değil rekabet gücünü artıracak şirketlere evirmemiz lazım. İkiz dönüşüme hazırlanan şirketlere daha fazla kaynak ayırmalıyız."

"Enflasyonla mücadeleyi tek haneye düşürme konusunda taviz vermemeliyiz"

Ekonomiye yönelik değerledirme yapan Turan, "Faiz oranlarının düşmesi ve parasal genişleme bizim ekonomimizi olumlu etkiler. Enflasyonla mücadeleyi tek haneye düşürme konusunda taviz vermemeliyiz. Merkez Bankası aceleci davranmadan yılın son aylarında kasım veya aralıkta 250 baz puan indirim yapabilir diye düşünüyorum. 3 Ekim enflasyon verisinde reel faiz vereceğimiz düşüncesindeyim" dedi.

Türkiye'nin start-up ekosisteminde ilgi çekici olduğunu belirten Turan, "Bu iklimi yaratmamız lazım. Yetenekli insanların önünü açmamız lazım" dedi.