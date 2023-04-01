TÜSİAD Başkanı Turan: SD2 Programımızın başarısı bizlere gurur veriyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD, sanayinin dönüşümüne destek sağlamak amacıyla 6 yıldır yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı’nın Başarı Hikayeleri Töreni gerçekleştirildi.

Törende, 6. Çağrı Dönemi’nde eşleşen teknoloji kullanıcıları ve tedarikçilerinin birlikte ürettiği, yeni uygulama örnekleri oluşturacak 10 dijital çözümün tanıtımı yapılırken jüri tarafından belirlenen başarı kategorileri açıklandı.

Etkinlikte TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Onur Eren konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, şunları kaydetti:

“ KOBİ ölçeğindeki teknoloji şirketlerimizin ve startuplarımızın geliştirdiği dijital çözümlerin takip edilmesi, büyük şirketlerimizle teknoloji ihtiyaçları doğrultusunda bir araya getirilmeleri ağırlık verdiğimiz bir alan. Bu amaçla, 2018 yılından bu yana TÜSİAD SD2 Programı ile şirketlerin birlikte çalışmalarını ve birlikte üretmelerini destekliyoruz. TÜSİAD SD2, bir eşleştirme platformu sağlamanın ötesinde bir dijital iyi uygulama kütüphanesi ve dijital dönüşüm etkinleştiricisi olarak SD2 Programımızın başarısı bizlere gurur veriyor.”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci ise “Kalkınmanın dinamosunu oluşturan yeni nesil dijital teknolojiler; ölçek ve sektör fark etmeksizin verimlilik artışı ve katma değer üretiminde katalizör bir rol oynuyor. Ülkemizin de çağın gerekliliklerini dikkate alarak dijital dönüşüm odağında politikalarını şekillendirmesi gerekiyor. TÜSİAD olarak bu anlayışla, sanayinin dönüşümü için TÜSİAD SD2 Programı ile arz ve talep buluşmasında yaşanan kopukluğu gidermeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Onur Eren de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Teknolojiyi kullanan ve tedarik eden şirketlere kıymetli fayda yaratan TÜSİAD SD2’de bugün itibarıyla vites yükseltiyoruz. Dijital Platformumuzu yeniledik ve şirketlere açıyoruz. Teknoloji kullanıcıları ve tedarikçiler için hem erişimi ve kullanımı daha kolay bir yapıya geçiyoruz hem de daha fazla etkileşimi ve iş birliğini hedefliyoruz.

TÜSİAD SD2 hem büyüyor hem daha interaktif bir platforma dönüşecek. Kullanıcı ve tedarikçiler için 7/24 etkileşim ve iş birliği sağlayacağız. Hali hazırda platformumuzda olan şirketleri platformu aktif olarak kullanmaya, henüz katılmamış şirketleri kayıt yapmaya davet ediyoruz. (www.tusiadsd2.org)”

TÜSİAD SD2 Başarı Hikayeleri Töreni'nde, erken arıza tespit ve önleme, üretimde izlenebilirlik, IoT ile canlı veri toplama, görüntü işleme, yapay zeka, otomasyon, arama deneyimi, tedarik zinciri, ham madde kalite kontrol konularında projeler paylaşıldı.

TÜSİAD SD2 6. Çağrı Dönemi'nin destekçileri HPE ve Intel (Altın Sponsorlar), Gün+Partners Avukatlık Bürosu (Hukuki Destek Paydaşı), Schneider Electric (Bronz Sponsor) oldu.

6. Çağrı Dönemi tamamlanan TÜSİAD SD2 Programı'nın TÜSİAD SD2 Başarı Hikayeleri Töreni'nde başarı kategorileri şöyle belirlendi:

"Brisa & Signalton - Lastikte Erken Arıza Tespit ve Önlem Sistemi - Uluslararası Rekabetçilik Başarı Kategorisi, Çelmak & İletişim Yazılım - Üretimde İzlenebilirlik ve IoT ile Canlı Veri Toplama - Katma Değer Başarı Kategorisi, Dokay & Cloudpeer - Rezervasyon ve Sözleşme İstihbarat, Analiz ve Takip Otomasyonu - Ticarileşme Potansiyeli Başarı Kategorisi, Ebebek & Wawlabs - İnternet Sitesi ve Uygulamalardaki Arama Deneyiminin Geliştirilmesi - Ulusal Rekabetçilik Başarı Kategorisi, Otokoç Otomotiv & Semtrio - Araç Kullanımı Karbon Ayak İzi Ölçümü ve Optimizasyonu - Yaygınlaşma Potansiyeli Başarı Kategorisi

Tat Gıda & Endors - Ham made Kalite Kontrol ve Tahminleme - Katma Değer Başarı Kategorisi, Tat Gıda & E3Tam - Görüntü İşleme ile Kusurlu Ürün Tespit ve Tahliye Otomasyon Sistemi - Teknolojinin Sürdürülebilirliği Başarı Kategorisi, Teksan & Datafors - Beceri Yönetiminde Yapay Zeka - Yaygınlaşma Potansiyeli Başarı Kategorisi, Temsa & Obase – Hamurlabs - Uçtan Uca Tedarik Zinciri Yönetimi - Sektörel Dönüşüm Potansiyeli Başarı Kategorisi, TürkTraktör & Ithinka - Görüntü İşleme ile Sızdırmazlık Takibi - Teknolojinin Sürdürülebilirliği Başarı Kategorisi, HPE Türkiye Özel Başarı Kategorisi - Brisa & Signalton - Lastikte Erken Arıza Tespit ve Önlem Sistemi."