TÜSİAD, Berlin ve Paris’te temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkanı Bedii Can Yücaoğlu ile TÜSİAD Almanya Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Gelis başkanlığındaki heyet 28 – 29 Kasım tarihlerinde Berlin’e bir ziyaret düzenledi. Heyette TÜSİAD Almanya Çalışma Grubu Üyeleri Ingrun Alsleben, Billur Barlın, Gülşen Turan Kök, Emre Erciyas, TÜSİAD Berlin Temsilcisi Alper Üçok ve TÜSİAD AB Projeler Direktörü Nur Beler Levi yer aldı.

28 Kasım Pazartesi günü heyet, Almanya’nın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann ile bir araya gelerek Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Almanya – Türkiye ilişkilerine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca, SWP CATS (Center for Applied Türkiye Studies) Direktörü Dr. Günter Seufert ve Almanya Federal Meclisi Üyesi Hristiyan Demokrat Parti Üyesi Thomas Bareiß ile görüştü.

Görüşmelerin ana teması küresel ekonomik gelişmeler, Rusya – Ukrayna savaşı ve etkileri, Türkiye-Almanya ekonomik ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi oldu. Temaslar kapsamında iki ülke arasında sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi, AB Yeşil Mutabakatı ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi yönünde atılacak adımlar gibi konular ele alındı.

29 Kasım günü heyet, DGAP (German Council on Foreign Relations) direktörü Guntram Wolff, Almanya Federal Meclisi Türkiye – Almanya Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks ve Dostluk Grubu üyesi Milletvekilleri, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Almanya Federal Meclisi Sosyal Demokrat Parti Üyeleri Nils Schmid, Aydan Özoğuz ve Robert Ernecker ile görüştü.

Ziyaret kapsamında, TÜSİAD’ın Almanya’daki muadil kuruluşu BDI’ın Yönetim Kurulu Üyesi Wolfgang Niedermark başkanlığındaki heyet ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye – Almanya ekonomik ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi konuları ele alındı. Toplantı sırasında ayrıca TÜSİAD-BDI ortak çalışma alanları, Türkiye – Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) kapsamında BDI ve TÜSİAD’ın eş başkanlığını yürüttüğü Sanayi İşbirliği Çalışma Grubunun önümüzdeki dönem etkinlikleri, her iki kuruluşun da üye olduğu merkezi Brüksel’deki Avrupa özel sektör temsil örgütü BusinessEurope (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu) çalışmaları, küresel ticaretin önündeki riskler, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜSİAD heyeti son olarak Almanya Federal Ekonomi ve İklim Bakanlığı heyeti ile bir araya geldi. Toplantıda ikili ekonomik ilişkiler, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar karşısında Türk-Alman özel sektör işbirliği ve yatırımları ile AB-Türkiye Gümrük Birliği güncellenmesi sürecinde Almanya’nın desteği ve AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Türkiye-Almanya işbirliği konuları ele alındı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkanı Bedii Can Yücaoğlu ve TÜSİAD Fransa Çalışma Grubu Başkanı Yavuz Ölken başkanlığındaki heyet 30 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Paris’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyette TÜSİAD Fransa Çalışma Grubu Üyeleri Franck Mereyde, Nicolas de Courcelles, Harika Güral, Zafer Ali Yavan, Institut du Bosphore Başkanı Bahadır Kaleağası, TÜSİAD Paris Temsilcisi ve Institut du Bosphore Direktörü Didem Bora Özler ve TÜSİAD AB Projeler Direktörü Nur Beler Levi yer aldı.

30 Kasım’da heyet sırasıyla Fransa Ekonomi, Maliye, Sanayi ve Dijital Egemenlik Bakanı Bruno Le Maire’in Kabine Direktör Yardımcısı Morgane Weill, Ekonomi Bakanlığı Türkiye, Balkanlar, BDT ve Ortadoğu Masası Şefi Vincent Pringault ve Şef Yardımcısı Olivier Besson, Başbakanlık nezdinde Avrupa İşleri Genel Sekreterliği Komşuluk Politikası, Genişleme ve Savunma'dan Sorumlu Direktör Yardımcısı Antoine Michon, Fransız Milletvekili ve Fransa Ulusal Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Charles Sitzenstuhl, Fransa eski Avrupa Birliği Bakanı, Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri Jean-Pierre Jouyet ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kıta Avrupası ve Türkiye’den Sorumlu Danışmanı Isabelle Dumont ile bir araya gelerek Fransa – Türkiye arasında özel sektör işbirliği, yatırımlar, AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği olanaklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet ayrıca 30 Kasım’da Fransa Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye – Fransa Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) kapsamında yapılan toplantıya katılarak iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarında fırsat ve engelleri ele aldı.

1 Aralık’ta TÜSİAD’ın girişimi ile 2009 yılında Paris’te hayata geçirilen Institut du Bosphore tarafından Fransa’daki düşünce kuruluşları temsilcileri ile bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantıya TÜSİAD heyetinin yanısıra AB Uzmanı, Avrupa Hareketi Fransa Başkanı Yves Bertoncini, Institut Montaigne Kıdemli Danışmanı Emekli Büyükelçi Michel Duclos, FONDAPOL Bilim Kurulu Üyesi Laurence Daziano, Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) Türkiye Programı Direktörü Dorothée Schmid ve IFRI Enerji ve İklim Kürsüsü Araştırmacısı Diana Paula Gherasim ve Fransa Stratejik Araştırmalar Vakfı (FRS) Direktör Yardımcısı Bruno Tertrais katıldı. AB Yeşil Mutabakatı, Avrupa Siyasi Topluluğu ve Türkiye – AB ilişkilerine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Aynı gün heyet, Fondation Jean Jaurès Başkanı Fransa eski Başbakanı Jean-Marc Ayrault ve vakfın Genel Sekreteri Gilles Finchelstein, Fransa Senatosu Başkan Yardımcısı Alain Richard, Fransa Senatosu Avrupa İlişkileri Komitesi Başkanı Jean-François Rapin, Fransa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Senatör Jean-Claude Requier, Carnegie Europe Kıdemli Uzmanı ve Emekli Büyükelçi Pierre Vimont ve Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Direktörü Hélène Dantoine ile temaslarda bulundu.