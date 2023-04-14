TÜSİAD Dönüşümü Başlat iş fikri yarışması 27 Nisan'a kadar sürecek

2011'den beri düzenlenen ve Türkiye'nin 81 ilinden başvuru alan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı, her yıl on binlerce gencin hayatına dokunuyor.

Bu yıl İş Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleşen programın ilk çağrı dönemi Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması ile 14 Mart'ta başladı. Girişimciliğe adım atmak isteyen gençlere yönelik düzenlenen iş fikri yarışmasına başvurular, 27 Nisan Perşembe gününe kadar devam edecek.

Yarışmaya 18 ila 30 yaşları arasındaki tüm gençler, 2 ila 5 kişilik ekipler kurarak yenilikçi iş fikirleri ile başvurabilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen 50 ekibe TÜSİAD Dönüşümü Başlat! platformu üzerinden dijital eğitim ve mentorluk desteği sağlanacak.

İş fikri yarışmasında genel başvuruların yanı sıra bu yıl "afet kaynaklı sorunların çözümüne yönelik" yenilikçi fikirler ayrı bir başlık altında değerlendirilecek. Dereceye giren ekipler ise fikirlerini geliştirme sürecinde TÜSİAD'ın geniş networkü ve iş geliştirme desteklerinden yararlanacak.