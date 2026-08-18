TÜSİAD eski Başkanı Dinçer'den petrol uyarısı: Fiyatlar yeniden tırmanabilir, bu seviyeleri görebilir

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) eski Başkanı Haluk Dinçer, Bloomberg HT yayınında Türkiye'nin yıl sonu enflasyon hedeflerini, küresel enerji piyasalarındaki arz risklerini ve ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarına etkilerini değerlendirdi.

Dinçer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin ihtimal dahilinde olsa da mevcut ekonomik göstergeler ışığında mümkün olmadığını belirtti.

"Yıl sonu enflasyonu yüzde 30-32 bandında tamamlanır"

Yılın ilk 7 ayında tüketici enflasyonunun (TÜFE) yüzde 19,85 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Dinçer, hedefin yakalanabilmesi için kalan 5 ayda aylık ortalama enflasyonun yüzde 1,3'e gerilemesi gerektiğini belirtti.

Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası'nın kendi raporlarında ölçtüğü son 3 ayın ortalama enflasyon eğilimi şu anda yüzde 2 seviyesinde. Son 12 ayda istikrarlı bir şekilde yüzde 30 ila 33 arasında seyreden bir enflasyon tablomuz var. Fiyat istikrarı sağlayamadık ama enflasyonda bir istikrar oluştu. Kalan sürede bu seviyenin bir anda mucizevi şekilde yüzde 1,3'e düşmesi pratikte mümkün değil. Yüzde 30 tahmini bile iyimser kalır; enflasyonun yılı yüzde 30 alt bant, yüzde 32 üst bant olmak üzere bu aralıkta tamamlayacağını öngörüyorum."

"Brent petrolde 125 dolar seviyeleri görülebilir"

Orta Doğu'daki jeopolitik risklere ve ABD-İran gerilimine değinen Dinçer, petrol fiyatlarında düşüş için bir neden bulunmadığını, müzakere zemininin henüz oluşmadığını kaydetti.

ABD'de yaklaşan 3 Kasım seçimleri öncesinde yönetimin diplomatik taviz vermesinin zor olduğunu ve piyasaların seçim sonrası senaryoları fiyatladığını aktaran Dinçer, petrol tahminine ilişkin şunları söyledi:

"Brent petrolde 91 dolar seviyeleri görüldü ve aşağı inmesi için bir sebep yok. Seçimlere kadar olan 2,5 aylık süreçte fiyatlar yeniden 100, 120 hatta 125 dolar ve üzeri seviyelere tırmanabilir. Bu tablonun bizi ilgilendiren tarafında ise Merkez Bankasının Enflasyon Raporu'ndaki 88 dolarlık petrol varsayımı oldukça iyimser kalıyor. Yön yukarı yönlüdür ve petrol fiyatlarının bu yılı ortalama 95 dolar seviyelerinde tamamlaması muhtemeldir."