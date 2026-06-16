TÜSİAD ile ICBIA'dan iş birliği mutabakatı
TÜSİAD, İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği ile sanayi, teknoloji ve karşılıklı ticaret potansiyelini geliştirmek amacıyla bir iş birliği mutabakatı imzaladı.
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong’un da katıldığı toplantıda, Türkiye-Çin ekonomik ilişkileri ele alındı.
Görüşmede, sanayi ve teknoloji alanlarında iş birliği fırsatları ile iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret potansiyeli değerlendirildi.
Toplantı sonunda TÜSİAD ile İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.
Diren, imzalanan mutabakatın iki ülke iş dünyası arasındaki diyaloğa katkı sunacağına inandığını belirtti.