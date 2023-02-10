Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), deprem çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

TÜSİAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşturduğu "Deprem Destek Ağı" ile AFAD başta olmak üzere kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle irtibat halinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, ilk aşamada, acil ihtiyaçlar konusunda TÜSİAD üyeleriyle koordinasyon içinde yardımların depremden etkilenen illere ulaşmasını sağlamaya devam edildiği belirtildi.

“Ülkemizin yaşadığı bu büyük felakette TÜSİAD olarak seferberiz” diye başlayan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yaşadığımız deprem felaketinin hemen ardından oluşturduğumuz “TÜSİAD Deprem Destek Ağı” ile AFAD başta olmak üzere kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle irtibat halinde çalışmalarımızı beş gündür aralıksız yürütmekteyiz. İlk aşamada, acil ihtiyaçlar konusunda, TÜSİAD üyelerimizle koordinasyon içinde, yardımların depremden etkilenen illere ulaşmasını sağlamaya devam ediyoruz.

Depremden etkilenen illerde üyelerimiz hem TÜSİAD Deprem Destek Ağı faaliyetleri, hem de kendi ağları vesilesi ile bölgenin yaralarının sarılması için çalışıyor. Bu kapsamda, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda arama-kurtarma çalışmaları için makine ve ekipman sahaya ulaştırıldı.

Çadır, gıda, su, giysi, battaniye, ilaç ve hijyen ürünleri taşıyan tırlar bölgeye nakledildi. Enerji tedarikinin aksamaması için sektördeki üyelerimizin tanker sevkiyatının yanı sıra konaklama ekipmanları, ısıtıcı ve jeneratörler deprem bölgesine iletildi.

“TÜSİAD Deprem Destek Ağı” olarak gerekli yardımların ihtiyaç duyulan noktalara ulaşması için bölgesel ve sektörel iş dünyası kuruluşları ve TÜRKONFED ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Bölgenin yaralarını sarmak için acil ihtiyaç duyulan insani desteğin sağlanmasının ardından, bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan toparlanmasına destek olacak çalışmalara odaklanacağız.

Bu zorlu sürecin üstesinden gelmek için seferber olan tüm üyelerimizle ülkemizin yanındayız.”