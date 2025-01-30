TÜSİAD Raporu tanıtıldı: Türkiye mevcut tekno yatırımlarının iki katını alacak potansiyele sahip

Mehmet KAYA/ANKARA

TÜSİAD tarafından yayımlanan Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye başlıklı Rapor TÜSİAD Ankara’da tanıtıldı. Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İzel Levi Coşkun, Türkiye’nin teknolojiye dayalı girişimler ve yatırımlar açısından mevcut ekosisteminin nasıl geliştirilebileceği sorusuna yanıt aradığını; Türkiye’nin girişimcilik ortamını uluslararası platformlara tanıtma ve algıyı güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti. İzel Levi, “Raporda, girişimcilik ekosistemimizin büyüme dinamiklerini detaylı bir şekilde ele alırken, özellikle ekosistemin güçlü yönlerine odaklandık. Pazar dinamikleri ve tüketici tabanı açısından bakıldığında, Türkiye geniş ve çeşitli bir tüketici kitlesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda, yerel startupları ölçeklendirmek için bir merkez, küresel büyüme gösterecek girişimler için bir hazırlık üssü ve küresel pazara açılmak isteyen derin teknoloji startupları için bir kuluçka merkezi olarak konumlanıyor” dedi.

TÜSİAD Raporu: Türkiye tekno yatırımlar açısından hakkettiği yerde değil

Raporu tanıtan TÜSİAD Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Eş Başkanı Barış Özistek, raporun temel olarak Türkiye’nin durumunu ve potansiyelini ortaya koyduğunu, genel olarak Türkiye’de hazırlanan raporlarda olumsuz ve çözülmesi gereken unsurlar öne çıktığını vurguladı. Bu durumun, Türkiye’nin gerçek durumunun tam anlaşılamamasına yol açtığını, hatta uluslararası raporlara da olduğundan daha kötü yansıdığını vurguladı.

Bağımsız, objektif verilere dayalı bir rapor hazırlandığını belirten Özistek, temel olarak Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin tüm bakımlardan bölgesinde önemli bir yer tuttuğunu ve çoğu temel kriterde ilk 10 ülke arasında yer aldığını anlattı. Özistek, geniş anlamda bakıldığında, Türkiye’nin mevcut teknolojik yatırımların iki katı kadar daha yatırım alacak bir potansiyeli işaret ettiğinin altını çizdi.

Metodoloji ve bulguları tanıtan raporun yazarı Maven Insights Şirket Ortağı Berç Çubukciyan da, tüm metodolojinin görünümü ortaya koyacak bilgilere ve yatırımcı görüşlerine dayalı olduğunu vurgulayarak, teknolojik yatırımlar gündeme geldiğinde genellikle melek yatırımcı, risk yatırımcısı gibi modellerin akla geldiğini ancak stratejik yatırımcılar da bulunduğunu hatırlattı.

Raporda yatırım açısından yatırım yapılan ülkede büyüme imkanı, bulunduğu ülkede, yakındaki ülkelere kıyasla ölçeklenme, uluslararasılaşma olanakları ve derin teknoloji, AR-GE imkan ve desteklerinin yatırımcı tarafından göz önünde bulundurulduğunu kaydetti. Buna ilave olarak, ilgili ülkenin altyapı ve teşvikleri, insan kaynağı-inovasyon ve yetenek havuzunun genişliği ve ilgili ülkelerdeki Pazar büyüklüğünün önem taşıdığını vurguladı.

Bütün bu kriterler ve alt kriterlere bakıldığında Türkiye’nin algısından daha üst seviyelerde çıktığını, çoğunda ilk 10 ülke içinde yer aldığını belirten Berç Çubukciyan, bu bakımdan Türkiye’nin önemli bir yatırım potansiyeli sunduğunu anlattı.