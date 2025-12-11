TÜSİAD YİK resepsiyonu siyaset ve iş dünyasını buluşturdu

TÜSİAD, yarın yapılacak Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesi Ankara'da bir otelde kokteyl verdi.

Kokteyle katılan siyasi parti genel başkanları arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal yer aldı.

Ayrıca davette TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yanı sıra farklı siyasi partilerden çok sayıda milletvekilleri yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kokteyl esnasında TÜSİAD Başkanı Ömer Aras ve salonda bulunan diğer siyasi parti genel başkanları ve siyasetçilerle sohbet etti.

Yüksek İstişare Konseyi toplantısı yarın yapılacak

2025 yılı TÜSİAD ikinci Yüksek İstişare Konseyi toplantısı yarın saat 10:00-12:15 saatleri arasında Ankara’da bir otelde gerçekleştirilecek. Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapılacak toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan onur konuğu olarak katılacak ve bir konuşma yapacak.

Açılışın ardından, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Direktörü Sinan Ülgen'in moderasyonunda Financial Times Ekonomi Yazarı Chris Giles'in katılımıyla Küresel Ekonomik ve Jeopolitik Gelişmeler oturumu gerçekleştirilecek.