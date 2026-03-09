TÜSİAD/Diren: Bunları yaparsak önümüzde çok büyük bir fırsat görüyoruz!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ozan Diren, CNBC-e yayınında Şafak Tükle'nin sorularını yanıtladı. Jeopolitik gelişmelerin sonuçlarıyla ilgili olarak konuşan Diren, "Taşlar yerinden oynadı ve oturmadı. Bu süreçte üzerimize düşenleri düzgünce yaptığımızda pozitif ayrışan ekonomi olmamız için çok büyük bir fırsat görüyoruz önümüzde. Taşlar yerine tekrar oturduğunda iş dünyası, kamu, içerideki makroekonomik taraf olarak üzerimize düşenleri yaparsak çok farklı ayrışabiliriz. Yeni dünya düzeninde Türkiye daha kalkınmış noktada olabilir" dedi.

"Merkez Bankası ve SPK gerekli adımları zamanında attı"

Diren, savaşın ekonomiye maliyetine yönelik şunları kaydetti:

"Savaşlar deprem, pandemi gibi dışsal şok. Ekonomiye etkisi büyümeyi baskılayıcı, enflasyonu yukarı ittirici etkisi var. Bununla da kısıtlı kalmıyor. Petrol bir ödemeler dengesi açısından etkisi var. Bir yandan da enflasyonist tarafı da var. Uluslararası sermayenin gelişmekte olan ülkelere girişiyle alakalı etkisi var. Turizm açısından etkisi süreç uzarsa olacaktır. Alternatif ticaret yollarının aranması konusunda etkisi olacak. Bu hafta resim biraz daha netleşecektir. Bunun uzun-kısa vadeli olması konusu piyasada belirleyici konulardan bir tanesi olacak. Merkez Bankası ve SPK gerekli adımları zamanında ve cesurca attı. Gelişmelere göre doğru adımları atacaklarına inanıyorum. Asıl sorun enflasyon. Bu da eşel mobille dengelenmeye çalışıldı. Büyüme için beklentiler gidişata göre revize edilebilir. Bugün itibarıyla hangi vadede etkileyeceğini görmek gerekiyor."

"Henüz bir değişiklik yapmadık"

Diren, enflasyon beklentilerine ilişkin olarak, "Henüz bir değişiklik yapmadık. Her ekonomide savaş gibi bir şokta enflasyonu yukarı, büyümeyi aşağı baskılayan bir ortam oluyor. Bunlar kontrol edeceğimiz değişkenler değil. Bugüne kadar Merkez Bankası doğru zamanında adımlar attı. Gerekli önlemleri alabileceğimizi düşünüyorum. Biraz daha izlemek lazım" dedi.

"Merkez Bankası faizde gereğini yapacaktır"

Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik değerlendirme yapan Diren, "Merkez Bankası'nın gereğini yapacağını düşünüyorum. Biraz daha izlemek lazım. Çok teknik bir konu. Gereğinin yapılacağı konusunda güvenim tam" diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Diren, gıda enflasyonunda iki tane konu başlığı olduğunu belirterek, "Türkiye çok ciddi don krizlerine maruz kaldı. Birinci konu bu. Tarım konusunda bakınca dönüşüme ihtiyaç var. Tarımda sadece don felaketine bağlamadan önümüzdeki dönemde gelişim alanlarına odaklanmamız lazım" diye konuştu.

"Büyümede aşağı yönlü riskleri görmek lazım"

2025'teki yüzde 3,6'lık büyüme rakamını yorumlayan Diren şunları söyledi:

"Hala tüketim ağırlıklı bir talep var. Sanayi son iki yıldır yüzde 2-2,5 büyüme gösteriyor. Arzu edilen seviyeler değil. Tarım tarafının büyümeye katkısı da oldukça sınırlı. 2026'da bu olaylar öncesinde yüzde 4,3 büyüme beklentimiz vardı. Aşağı yönlü riskleri görmek lazım. Tablo netleştikçe biz de bunu revize edeceğimiz. Yapısal dönüşüm ihtiyacının altını çizmek istiyorum. Reel sektörün üzerine düşenler var. Ama kamunun üzerine düşenler de var. Reel sektörün ciddi bir rehberliğe ihtiyacı var. Çin ve Hindistan konusundaki politikaların netleşmesi iyi olacaktır."

"İyileşmenin kalıcı olması yapısal dönüşümle mümkün"

Yatırım ortamı açısından 2026'yı değerlendiren Diren, "Enflasyonun kontrol altına alınması sonrasında iyileşmenin kalıcı hale getirilmesi yapısal dönüşümle mümkün. Geri kalan konuların ne kadar süreceği bizlerin elinde olan konular değil. Bu hafta çok şey değişti. Bundan öncesinde 2025'te yüzde 12 civarı doğrudan uluslararası sermaye artışı gördük. Üçte biri AB'den gelmesi pozitif. 'Made in EU' konusundaki gelişmeler nedeniyle kötüye giden bir durum olmayacaktır. Jeopolitiğin etkilerini önümüzdeki dönemde göreceğiz" dedi.

Diren, 'Made in EU' düzenlemesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye hak ettiği şekilde bu tanıma dahil edildi. Önümüzde 1,5-2 yıllık süre var. Bunu eğer başaramasaydık ne olurdu? Türkiye'nin en büyük dış ticaret partneri AB. Bunun böyle devam etmesi için bu şekilde sonuçlanması önemliydi. Büyük bir riski bertaraf ettik. Uluslararası doğrudan yatırımı da etkileyecek bir konu. Bugün en azından kaldığımız noktaya geri dönmüş olduk."