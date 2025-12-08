TÜSİAD’ın başkanı değişiyor: İşte muhtemel adaylar

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), başkanlık seçimleri için hazırlıklarını sürdürüyor. 2022 yılında göreve başlayan Orhan Turan dönemi, 2026’nın başında yapılacak olağan seçimli genel kurulla sona erecek ve dernek yeni liderini belirleyecek.

Seçim sonucunda TÜSİAD’ın yeni yönetimi 2 yıllık süreyle göreve başlayacak. Dünya gazetesinin aktardığı bilgiye göre, mevcut başkan Orhan Turan yeniden aday olmayacak ve başkanlık için üç aday yarışacak.

TÜSİAD kaynakları, mevcut yönetimde yer alan başkan yardımcılarının doğal aday olduklarını ifade etti. Buna göre TÜSİAD Başkan Yardımcısı Serpil Veral, Can Yücaoğlu ve Ozan Diren muhtemel adaylar olarak gösteriliyor.

Diren öne çıkıyor, İnci ve Veral ilerleyen dönemde aday olabilir

Bu üç isimden Yücaoğlu’nun şansının az olduğu öne sürülürken, mevcut yönetim kurulu içerisinde Perihan İnci’nin de ismi öne çıkıyor.

TÜSİAD’da teamüller gereği öncelik başkan yardımcılarında. Bu yüzden iki başkan yardımcısı da başkanlık için istekli olmazsa İnci’nin başkanlık adaylığı söz konusu olabilecek.

TÜSİAD’ın önde gelen isimlerinin oluruyla Ozan Diren isminde uzlaşıldığı, bununla birlikte sonraki dönemde Serpil Veral ile yola devam edilebileceği ardından da Perihan İnci döneminin geleceği bir senaryo dillendiriliyor.