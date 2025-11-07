  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TÜSİAD’ın Çin ziyareti tarihi belli oldu
Takip Et

TÜSİAD’ın Çin ziyareti tarihi belli oldu

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan liderliğindeki heyet, 8-14 Kasım’da Çin’i ziyaret edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TÜSİAD’ın Çin ziyareti tarihi belli oldu
Takip Et

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, 8-14 Kasım tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında TÜSİAD heyeti, öncü teknoloji şirketleri, inovasyon merkezleri ve TÜSİAD’ın Çin’deki muadil kuruluşları olan Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) ve Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu (ACFIC) ile görüşmeler gerçekleştirecek. Heyet, Shenzhen Belediye Başkanlığı’na da bir ziyarette bulunacak.

Heyet, bu ziyaretler ile Çin’deki son teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yerinde gözlemlemeyi, iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği alanlarına dair görüş alışverişinde bulunmayı ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Ziyarette teknoloji/yapay zeka gibi alanların üretim süreçlerine nasıl daha iyi entegre edilebileceğine yönelik farklı uygulamaların görülmesi de hedefleniyor.

Ekonomi
Cevdet Yılmaz: Enerji dönüşümünü kalkınma stratejimizin merkezine koyduk
Cevdet Yılmaz: Enerji dönüşümünü kalkınma stratejimizin merkezine koyduk
ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentisi geriledi
ABD'de tüketicilerin enflasyon beklentisi geriledi
Çin'den nadir toprak elementlerinin ihracatına ilişkin yeni karar
Çin'den nadir toprak elementlerinin ihracatına ilişkin yeni karar
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
Hazine'den ekim ayında 196 milyar liralık açık
Hazine'den ekim ayında 196 milyar liralık açık
Kış lastiği zorunluluğu öncesi lastikçilerde yoğunluk arttı
Kış lastiği zorunluluğu öncesi lastikçilerde yoğunluk arttı