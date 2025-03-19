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TÜSİAD'ın yarınki toplantısı ileri bir tarihe ertelendi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından 20 Mart (yarın) gerçekleştirilecek “Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi tanıtım toplantısı” ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi
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TÜSİAD'ın yarınki toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
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TÜSİAD tarafından katılımcılara gönderilen bilgi notunda, “20 Mart 2025 Perşembe günü (yarın) gerçekleştirilmesi planlanan TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi tanıtım toplantısı ileri bir tarihe alınmıştır. Toplantının yeni tarihi için sizlere ayrıca duyuru iletilecektir” ifadelerine yer verildi.

 

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